Les créateurs de «Hellblade» révèlent le jeu d’horreur psychologique «Projet: Mara»

Alors qu’ils sont occupés à travailler sur la suite de Hellblade: le sacrifice de Senua, Ninja Theory ont annoncé un nouveau projet qui vise à «recréer les horreurs de l’esprit». Projet: Mara, comme on l’appelle actuellement, “sera une représentation réelle et fondée de la terreur mentale”.

S’exprimant avec xbox.com, le directeur commercial de Ninja Theory, Dom Matthews, déclare que le jeu sera basé sur des «comptes d’expérience vécue et des recherches approfondies», et que le jeu sera «un titre expérimental et une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau Le cofondateur de Ninja Theory, Tameem Antoniades, a également donné son avis, affirmant que Project: Mara est «fortement basé sur la recherche, des interviews et des récits de première main pour recréer les horreurs de l’esprit aussi précisément et crédiblement que possible.» En plus de cela, Antoniades explique que «c’est le personnage qui le pilote» et que le jeu lui-même comportera un personnage et un emplacement.

Ninja Theory n’est pas entièrement étranger à aborder des sujets psychologiques, alors que l’équipe a exploré l’idée de la psychose et les horreurs qu’elle entraîne dans Hellblade. En parlant de ça, la suite du jeu, Senua’s Saga: Hellblade 2, poursuivra ce thème, et selon Antoniades, la Saga de Senua «s’appuie sur cela pour montrer comment la folie et la souffrance façonnent les mythes, les dieux et la religion. Notre objectif est de faire une expérience comparable aux mythes et sagas épiques d’autrefois. »

Aucune plate-forme n’a encore été annoncée pour Project: Mara, bien qu’étant donné que Hellblade 2 apparaîtra sur la prochaine Xbox Series X et PC, il n’est pas trop difficile de dire que Project: Mara partagera également ces plateformes .