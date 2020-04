Les créateurs doivent imiter les athlètes; celui qui triomphe de la poussée et de la rigueur: Arriaga

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. 8

Guillermo Arriaga n’aime pas être appelé scénariste, car l’écrivain et cinéaste considère que son travail n’est pas de faire des guides, mais des histoires.

L’auteur d’Amores Perros n’est pas non plus à l’aise avec l’idée de travailler pour quelqu’un; Il préfère voir ces relations professionnelles comme des collaborations.

Dans une conversation Instagram organisée par la FICU Lanterna, un festival de l’Université Anahuac, Arriaga répond aux questions d’un jeune public sur son travail et ses habitudes de créateur.

Depuis qu’il avait neuf ans, il savait très bien ce qu’il voulait faire. Déjà alors il rêvait de l’Oscar et de la Palme d’Or. Il y a aussi depuis cette époque des histoires qu’Arriaga avait déjà en tête. C’est le cas de son animal de compagnie Cofi, qui a inspiré une partie de l’intrigue d’Amores Perros.

L’origine de son inspiration est variée, mais cela ne signifie pas qu’il faut vivre beaucoup de choses. C’est un mensonge qu’il faut vivre pour écrire, il faut construire, dit Arriaga, qui évoque le cas de Jorge Luis Borges, entre autres, pour conforter cette thèse.

La seule méthode que le cinéaste suit est d’écrire un certain nombre de pages par jour, où et quand il le peut. Ne croyez pas aux blocages mentaux, car ce sont simplement des moments que le système doit résoudre avant de continuer.

Il considère également que le talent est surestimé, il est fait par ceux qui ont le dynamisme et la rigueur. Arriaga ajoute que c’est quelque chose que les artistes peuvent apprendre des athlètes, un domaine dans lequel l’effort donne de meilleurs résultats.

▲ Guillermo Arriaga a décidé de ne pas faire de séries télévisées car trop de managers donnent leur avis.Photo José Carlo González

Pour cette raison, lorsque vous avez un nouveau projet, vous ne recherchez pas des personnes qui vous aiment ou qui ont une idéologie ou des valeurs similaires, mais partagez plutôt vos goûts et votre rigueur. Il pense que l’un des principaux problèmes des sociétés latino-américaines est qu’il s’y rend.

Ainsi, dans ses films, il essaie de toujours collaborer avec les cinéastes et que même l’assistant caméra l’est.

Bien qu’il soit ouvert aux opinions des personnes avec lesquelles il développe ses films, Arriaga ne laisse personne atteindre ses scripts. Pour cette raison, il a décidé de ne pas faire de séries télévisées. Il y a trop de managers qui disent, justifie.

De nouveaux talents

Il découvre également souvent de nouveaux talents. Cela, explique-t-il, parce qu’il aime parier et gagner. Cependant, afin de soutenir quelqu’un, cette personne doit partager ses préférences narratives et être rigoureuse.

Le cinéaste estime que la pandémie provoquée par Covid-19, entre autres, a révélé le système injuste de tous les pays.

Dans son cas, un film qui complète l’univers soulevé sur des cassettes comme 21 Gramos et Amores Perros, et qui sera réalisé par ses enfants, a dû être arrêté. Cette année, Arriaga a remporté le prix Alfaguara pour son roman Save the Fire.

