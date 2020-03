Les critiques critiquent le travail de voix off de Meghan Markle sur le documentaire “Elephant” de Disney, disent qu’il est rempli de “Schmaltz et Cheesiness”

Les avis sont publiés et s’ils sont représentatifs de Meghan,

L’avenir de la duchesse de Sussex

carrière, alors ça ne va pas bien.

La plupart des critiques n’ont pas déchiré la duchesse de Sussex pour elle

travail de voix off sur le documentaire Disneynature Elephant, qui

commencer à diffuser sur Disney + à partir du 3 avril. Mais ils n’étaient pas spécialement

ravie de ses efforts non plus.

La plupart des critiques ont donné au film une solide note de 3 étoiles, citant

la superbe cinématographie comme dessin principal et la narration de Meghan comme

détail légèrement ennuyeux à surmonter. Mais certains critiques ont été plus sévèrement critiqués

pour l’ancien premier royal

projet officiel post-Megxit.

Meghan Markle | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Meghan Markle a mis de l’énergie dans le travail de voix off – peut-être aussi

beaucoup

Au contraire, les critiques semblent convenir que la duchesse de Sussex faisait tout simplement trop d’efforts. Le critique d’Empire Ian Freer a écrit que les “tons excitables” de la duchesse étaient le “parfait ajustement” pour les images à l’écran, bien qu’il ait dit que certaines sections étaient un peu trop irritantes.

“Pour sa part, la livraison du commentaire par Markle est saine et trop désireuse de plaire”, a-t-il déclaré, selon Daily Mail. Il a continué, expliquant que Meghan “reste à peu près du côté ennuyeux”. Mais pas tout à fait.

D’autres critiques ont prononcé des mots plus durs pour «l’éléphant» de Meghan Markle

narration

Le critique du Times Ed Potton n’a pas été si gentil dans sa critique. Il a donné au film une note dérisoire de deux étoiles, disant que Meghan quittant la famille royale pour un travail comme celui-ci est la preuve qu’elle “troque la pompe et les circonstances pour du schmaltz et du fromage”.

“La duchesse de Sussex au départ raconte l’histoire de Disney

troupeau d’éléphants traversant le désert du Kalahari du delta de l’Okavango au

Zambezi River, et le garçon l’a-t-il étendu sur de l’épaisseur. », A écrit Potton, tel que rapporté par

Daily Mail, ajoutant que la sensation est décidément «surévaluée».

Il poursuit: «Même le moment décevant où le

les éléphants déchirent un peu d’écorce d’un arbre est présenté comme l’annonce du

gagnant de la meilleure photo… À tous ceux qui ont [David] Urbain d’Attenborough

l’autorité… tout cela semble un peu superficiel. “

Meghan Markle aura plus de projets hollywoodiens à l’avenir

Prince Harry, duc de Sussex avec le PDG de Disney Robert Iger en tant que Meghan, la duchesse de Sussex embrasse Beyonce Knowles-Carter | Niklas Halle’n-WPA Pool / .

Ces examens constituent un petit revers au début d’une

carrière autrement prometteuse. Malgré les quelques poches de négativité, Meghan avait

de nombreux critiques charmés par son enthousiasme et sa «version invitante du

un narrateur Disney sain mais amusé chante. » En ce moment, elle et Prince

Harry est inondé d’offres de projets de haut niveau de parler

engagements à d’autres collaborations hollywoodiennes.

Ce clip du prince Harry demandant au PDG de Disney, Bob Iger, d’embaucher

sa femme pour le travail de voix off est

probablement une blague car à ce moment-là, Meghan était déjà prévu de travailler sur le

Documentaire de désynchronisation. Sur la base du nombre de demandes signalées pour ce

couple de renommée mondiale, il ne semble pas que le duc et la duchesse de Sussex

mendier du travail de sitôt.

La narration de Meghan sur Elephant ne va pas nécessairement gagner ses prix. Mais c’est une première étape importante pour affirmer son indépendance vis-à-vis de la famille royale et lancer une toute nouvelle carrière loin de Londres.