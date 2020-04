Les critiques de Kylie Jenner pensent qu’elle a obtenu de nouvelles charges après avoir été repérée sans maquillage

Kylie Jenner est constamment dans l’actualité, mais lorsque des photos de son voyage dans les rues de Los Angeles sans maquillage ont fait surface, les médias ont eu une journée de terrain. Jenner et ses célèbres soeurs sont rarement vues sans maquillage et quand elles le sont, c’est généralement très calculé. Cependant, Jenner semblait avoir été prise au dépourvu par les paparazzis lorsqu’elle a été vue en visite chez sa meilleure amie, Anastasia Karanikolaou.

Malgré le mandat de rester à la maison de la Californie, Jenner a été vue en visite à Karanikolaou. Vu sans maquillage, des sweats tie-dye coûteux et sans chaussures, Jenner était radicalement différente de ses fans les plus fidèles. La jeune femme de 22 ans s’est bâtie un empire grâce à sa société de maquillage Kylie Cosmetics, donc les fans ont été choqués de la voir sans maquillage sur son visage.

Kylie Jenner a été vue sans maquillage

Depuis que les photos des paparazzis ont explosé, Jenner a spammé son compte Instagram avec d’autres photos et vidéos d’elle avec peu ou pas de maquillage. Une vidéo d’histoire Instagram, en particulier, a attiré l’attention des fans parce que Jenner semblait avoir un visage frais et exhibait toutes ses taches de rousseur. “Ma peau ces jours-ci”, la milliardaire de 22 ans a légendé la vidéo d’elle clignotant dans la caméra et créditant sa gamme de soins de la peau, Kylie Skin.

De nombreux fans semblaient trop désireux de dire à Jenner à quel point elle avait l’air super sans maquillage. Les critiques, en revanche, semblent penser que les différences entre les photos prises par les paparazzi et les photos sans maquillage que Jenner a publiées étaient beaucoup trop drastiques. Ils croyaient qu’elle avait fait du travail entre les photos et rafraîchi ses remplisseuses après que les photos des paparazzis aient gagné du terrain.

Les critiques pensent que Jenner a récemment obtenu de nouveaux remplisseurs de visage

“Elle ne ressemblait pas à ce couple il y a quelques jours sans maquillage sur cette photo prise par les paparazzis”, a écrit une personne à propos de Jenner sur Instagram. “Doit avoir un tout nouveau visage parce que ça”, a lancé une autre personne. “Je vois qu’elle a de nouveau fini la lèvre supérieure”, a ajouté un autre critique. “Visage de filtre Ig”, quelqu’un d’autre a sonné, faisant référence au penchant de Jenner pour l’utilisation d’un filtre Instagram dans ses histoires.

“Sis avait besoin d’un remplissage rapide après que ces photos en ligne de son extérieur aient fait du bruit”, a écrit une personne, insinuant que Jenner avait fait du travail. «Et le contour de la mâchoire lol et j’ai l’impression qu’elle a trop de pommettes pour les pommettes lol. Elle vient de recevoir son nouveau correctif de remplissage et la première vidéo qu’elle utilise. Un filtre ramolli, puis un deuxième, elle le prend avec l’angle vers le bas, ce qui aide également beaucoup si vous me demandez lol », ont ajouté d’autres en accord.

Le milliardaire s’engagera-t-il à rester dans sa nouvelle maison?

D’autres ont sonné en disant que Jenner avait «remis ses lèvres.» Mais, certaines personnes n’étaient pas inquiètes des différences entre les photos sans maquillage. Au lieu de cela, ils étaient préoccupés par toutes les courses non essentielles et les choses que Jenner faisait au milieu de la crise des coronavirus (COVID-19).

“Criez à son coiffeur” non essentiel “de prendre sa couleur pendant la quarantaine”, a écrit sarcastiquement une personne. “C’est une perruque installée mais la même idée”, a expliqué une autre personne. Personnellement, nous ne nous soucions pas beaucoup des looks sans maquillage de Jenner, mais nous souhaitons qu’elle pratique ce qu’elle prêche et reste à la maison pour sauver des vies.