Les danseurs de Chayanne mettent leurs mains là où ils ne devraient pas: “Ne mettez pas ça sur Internet!”

29 mars 2020

Le charismatique portoricain Chayanne C’est, à 50 ans, tout un ken latino-américain. Découvrez dans ce concert comment leurs danseurs se sont un peu éloignés des lieux qu’ils ne devraient pas et devant tout le monde.

C’est que, pour être franc, nous comprenons le moment de faiblesse de ces filles, voyons qu’être en tournée avec un si petit papa, ce n’est pas un jeu.

Ce qui est certain, c’est que, Chayanne “La Guajira” dansait et ses danseurs étaient vêtus de micro-robes argentées lumineuses et lumineuses.

Tout allait bien plus ou moins jusqu’à la minute 1h09, lorsque ces filles ne peuvent apparemment plus le supporter et mettre leurs mains là où seules Mme Figueroa devrait être …

Immédiatement notre bien-aimé Chayanne, un peu gêné, commence à rire seul, fait signe à un téléspectateur et demande de ne pas télécharger la vidéo sur Internet …

Trop tard Chayanne!

.