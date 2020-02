Les dates de production de la série Disney + Ms Marvel dévoilées

L’année dernière, à l’exposition D23, Kevin Feige des Marvel Studios a annoncé une nouvelle série Ms Marvel Disney + et, selon Illuminerdi, la production de la série aura lieu en août. Il y a eu des dates contradictoires révélées sur le début de la série, notamment en avril et en septembre.

Les détails du casting de la série indiquent que les acteurs doivent être disponibles pour filmer Juillet 2020 à juin 2021.

Récemment, il a été annoncé que Captain Marvel 2 devait être réalisé et ils envisagent de sortir le film en 2022 et que les héros introduits dans la série Disney + apparaîtront également dans certains films. Il semblerait donc logique que Captain Marvel 2 et la prochaine série Ms Marvel Disney + soient connectés, car dans les bandes dessinées, Mme Marvel alias Carol Danvers est devenue Captain Marvel, laissant Kamala Khan s’appeler Mme Marvel.

Plus de détails officiels sur la prochaine série Ms Marvel Disney + n’ont été annoncés, à part sa venue et le logo. Nous espérons découvrir bientôt qui jouera Mme Marvel. Il avait déjà été signalé que les quatre mariages de Hulu et une écrivaine funéraire, Brisha K., écriront la série.

Êtes-vous excité pour Mme Marvel sur Disney +?

