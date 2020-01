Les dates de sortie Blu-ray et numérique de Jojo Rabbit sont révélées!

Les dates de sortie Blu-ray et numérique de Jojo Rabbit dévoilées!

Après avoir reçu six nominations aux Oscars la semaine dernière, dont celle du meilleur film et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Scarlett Johansson, 20th Century Fox Home Entertainment a officiellement annoncé tous les détails et les dates de sortie pour Jojo RabbitVersions Blu-ray et numériques. La réalisatrice et star de la comédie noire acclamée par la critique Taika Waititi devrait sortir le 4 février sur les plateformes numériques et sur Blu-ray, 4K Ultra HD et DVD le 18 février.

Il devrait présenter de nombreuses séquences bonus, notamment des scènes supprimées, des bêtises, un commentaire audio de Taika Waititi et une featurette qui donne aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du film. L’art complet de la copie Blu-ray peut être vu dans la galerie ci-dessous!

Waititi apporte son style signature d’humour et de pathos à une satire de la Seconde Guerre mondiale. Dans Jojo Rabbit, l’histoire suit un jeune garçon allemand maladroit (Davis) élevé par une mère célibataire (Johansson), et dont le seul allié est son ami imaginaire Hitler (Waititi). Son patriotisme naïf est mis à l’épreuve lorsqu’il rencontre une jeune fille (McKenzie) qui bouleverse ses visions du monde, le forçant à affronter ses plus grandes peurs.

Le film met en vedette Golden Globe et l’actrice nominée aux Oscars Scarlett Johansson (Avengers: Infinity War), Sam Rockwell, lauréat d’un Academy Award (Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri), Rebel Wilson (Parfait), Thomasin McKenzie (Le Hobbit: la bataille des cinq armées), Alfie Allen (Jeu des trônes), Stephen Merchant (Logan) et le nominé aux Golden Globe Roman Griffin Davis comme Jojo.

Les producteurs du film sont Waititi, Carthew Neal (Chasser les Wilderpeople) et Chelsea Winstanley (Ce que nous faisons dans l’ombre) avec Kevan Van Thompson (La femme du gardien de zoo) agissant en tant que producteur exécutif.

