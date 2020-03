Les débuts de Rosalía à la télévision à 15 ans | INSTAGRAM

Rosalia a fait ses débuts à la télévision à l’âge de 15 ans, le désormais célèbre auteur de “Malamente” a montré très tôt qu’elle avait déjà une grande personnalité et un grand caractère dans l’émission “Tu en vaux la peine” diffusée en 2008, chantant dans son style “comme dans une mer éternelle” par Hanna.

Cependant, elle a été disqualifiée, il semble que les jurés n’aient pas vu leur grand potentiel.

Aujourd’hui, il n’y a pas d’autre artiste espagnol plus populaire que Rosalía, car en plus d’avoir plusieurs mois sur les lèvres de chacun, cela se reflète également dans ses réalisations, le grand succès de sa musique, la grande fusion de plusieurs genres avec une base de flamenco qui a a captivé les critiques, les fans et les artistes comme J Balvin, qui a déjà fait un duo avec le catalan.

Mais avant d’être célèbre, Rosalía s’est présentée comme participante au programme de bons Tu que que, dans lequel elle a déclaré qu’elle avait assisté à l’apprentissage auprès des professionnels de l’industrie.

Elle se bat depuis lors pour qu’elle soit entendue et puisse se consacrer à ce qu’elle aime le plus: la musique.

Nous avons pu le voir dans cette vidéo inédite téléchargée sur YouTube, où nous avons pu voir qu’un artiste n’est pas né avec toutes les techniques ou fait des choses parfaites, mais se fait sur la base du dévouement et des efforts, comme l’a montré Rosalia.

N’oubliez pas que Rosalia a battu un record en rassemblant plus de 1 000 millions de vues dans sa vidéo “With Height”. “D’accord, je vais pleurer”, a écrit la chanteuse espagnole sur ses réseaux sociaux.

Tout cela, il l’a réalisé en environ 6 mois, car depuis qu’il a créé “Con Altura”, il a conquis bon nombre de ses auditeurs. Il a connu un tel succès que même la chanson a réussi à se positionner parmi les chansons d’été préférées de l’ancien président américain Barack Obama et de son épouse Michelle.

