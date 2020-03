Les déclarations controversées sur les agressions sexuelles d’un partisan de VOX dans ‘The Intermediate’

Coïncidant avec la Journée de la femme, VOX a tenu une conférence avec ses partisans à Vistalegre pour discuter avec eux quelle est la ligne que le parti devrait suivre concernant ce jour-là et le féminisme. Pablo Ibarburu, mieux connu sous le nom de “l’Envoyé spécial” de “l’Intermédiaire”, s’est rendu là-bas pour rencontrer les participants et voir de première main quelles conclusions étaient arrivées sur le 8M.

Pablo Ibarburu interviewe un partisan de VOX dans ‘The Intermediate’

De toutes, la plus frappante s’est révélée être celle d’une femme tout à fait contraire aux nouvelles politiques mises en place par la ministre de l’Égalité, Irene Montero, concernant les victimes de violences et d’agressions sexuelles. La dame, qui s’est définie comme féminine et non féministe, a déclaré: “Il n’y a jamais eu d’homme qui m’ait forcé à quoi que ce soit; ceux qui ont été prêtés ont été prêtés librement“.

Ibarburu, connu pour ne pas laisser de point sans fil, a demandé: “Avez-vous prêté pour les forcer?”. C’est alors que la femme a qualifié: “Non, pas pour les forcer, aux insinuations, car ils les ont librement voulus“La réponse n’a pas semblé beaucoup convaincre le journaliste, alors le partisan de VOX a commencé à illustrer sa théorie avec son exemple personnel:” En tant que femme, j’ai reçu de nombreuses insinuations de la part de messieurs, même en tant que présidents des entreprises où vous travaillez. , et jamais », a déclaré la personne interrogée, qui a laissé son histoire en l’air pour demander de parler davantage« d’éducation et de respect »au lieu de« tant de bêtises ».

Irene Montero et sa lutte contre le coronavirus

Le moment n’est pas non plus passé inaperçu lorsque la même dame a déclaré que “Irene Montero est la femme qui contribue le plus à la lutte contre le coronavirus”, car, selon elle, “pousse les hommes loin des femmes“. Comme la distance est demandée, ce qu’il a adopté, sans s’en rendre compte, est une mesure du ministère de la Santé”, a-t-il ironisé pour terminer son discours.

