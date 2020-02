Les déclarations d’un “quartier riche” dans “The Intermediate” qui ont mis le public sur le pied de guerre

L’un des rapports les plus typiques de «The Intermediate» est le départ de Thais Villas pour voir les différences qui existent entre un quartier riche et un quartier ouvrier. Ce lundi 17, le journaliste est sorti dans la rue pour interroger les gens des deux côtés sur l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel, qu’avec l’entrée du gouvernement en coalition entre le PSOE et United, nous pouvons être situés dans le 950 euros.

Reportage “Barrio rico, quartier ouvrier”, dans ‘The Intermediate’

Les différences ont été notées beaucoup entre les deux environnements. Tandis que ceux du “quartier riche” ont vu la mesure démesurée et ils ont assuré que cela ne faisait que nuire à l’économie espagnole, ceux du “travailleur” pensaient que le salaire pouvait encore être augmenté un peu plus. Même ainsi, ceux des «riches» ont avoué qu’ils ne pourraient pas maintenir leur niveau de vie s’ils facturaient le SMI.

Comme nous l’avons commenté, ces rapports sont mythiques de «The Intermediate», mais cela est devenu particulièrement viral en raison de la controverse de certaines des déclarations des protagonistes. Celui qui a le plus soulevé des cloques est une fille du “quartier riche”, qui considère que les gens sont “conformistes” et que ce qu’ils veulent c’est “travailler peu et facturer beaucoup”. “Si vous atteignez 50 ans et avez un faible salaire, peut-être n’avez-vous pas assez essayé“, a terminé le discours de la jeune femme en question.

La méritocratie mise en cause

Ce que de nombreux spectateurs ont voulu souligner, c’est que les interlocuteurs du “quartier riche” oublier certaines conditions et facteurs socio-économiques qui influencent la construction des classes sociales et que la méritocratie n’est généralement pas le seul moyen d’atteindre un statut élevé, car souvent la «caste vient au lévrier». En outre, les contradictions du discours de beaucoup d’entre eux n’ont pas non plus été négligées, car l’homme qui déclare qu’avec le SMI il devrait vivre à Benidorm au lieu de Madrid.

Il est facile de donner une chaise sur la façon d’être un entrepreneur à 30 ans, lorsque vous avez votre maman / papa pour payer vos dépenses d’entreprise. Cela montre qu’il n’a jamais eu à jongler pour joindre les deux bouts. Honte à l’embarras de quelqu’un d’autre de l’écouter ????

Allez, la version espagnole de Parasites est arrivée à la télévision.

C’est ainsi qu’une jeune femme d’un quartier riche défend les bas salaires: “Les gens veulent travailler peu et gagner beaucoup, dans cette vie il faut travailler plus dur” https://t.co/yc91Q1KFC0

Les riches savent qu’un travailleur produit infiniment plus que le salaire qu’il reçoit, mais ils ne le reconnaîtront jamais parce qu’ils admettraient que le système est maintenu dans l’exploitation du travailleur au profit d’une minorité (ils)

Quel mauvais lait m’a été donné, j’aimerais que les papiers soient changés pendant plusieurs mois, sans qu’ils sachent que cela ne durerait que quelques mois, peut-être y aurait-il plus d’empathie et de compréhension.

Les riches sont parce qu’ils ont fait de gros efforts. Qui a un salaire de merde, c’est parce que nous sommes paresseux. Il s’agit d’un problème individuel. Rien n’influence l’inégalité sociale d’origine et les mécanismes qui la reproduisent. Darwinisme social pur ???? https: //t.co/YdD5jhg74E

Sans commentaires. À quel point tout a l’air bien de la boîte VIP

Ce type d’interviews vidéo devrait être diffusé au maximum afin de répandre la haine de classe contre les riches qui, en plus des parasites, inutiles et vagues, sont si stupides et arrogants qu’ils méprisent en public l’effort de la classe ouvrière. / iYu6wN0TD7

Selon la riche fille du quartier de Salamanque, les gens qui accusent le SMI en tant qu’aîné le sont parce qu’ils n’ont pas assez essayé. Vous savez, gagner une poubelle, c’est pour VOTRE COUPABLE, CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS. #ELINTERMEDIO

Ces rapports sont dévastateurs. Pour un homme qui facture plus de 5000 € par mois, la hausse du salaire minimum semble terrible. Une jeune femme dit que qui a un mauvais salaire, c’est parce qu’elle est conformiste. Tout le quartier riche.

Mais les travailleurs de droite continuent de communier avec ces personnes https://t.co/8a0UU0LUy6

