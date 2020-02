Les «degrés de séparation» entre acteurs et actrices des Oscars 2020

“Le quoi?!”, Si vous pensiez qu’en lisant le titre de cette note, ne vous inquiétez pas, ici Nous vous expliquerons quels «degrés de séparation» nous voulons dire quand nous parlons de la artistes et réalisateurs nominés dans une catégorie de Prix ​​Oscar 2020, une cérémonie qui aura lieu le 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles, et nous vous avons déjà dit ce que vous devez savoir à ce sujet.

Peut-être qu’à un moment de votre vie vous en avez entendu parler “La théorie des six degrés de séparation”, une hypothèse initiée par l’écrivain hongrois Karinthy Frigyes, et qui stipule que toute personne sur Terre peut être connectée à toute autre personne grâce à ses connaissances. En d’autres termes, six personnes sont celles qui nous séparent de connaître la personne qui est (célèbre, musicien, etc.) et partout dans le monde.

Essayer de tester un peu cette théorie dans le monde du cinéma, nous capturons les degrés de séparation qui existent entre les acteurs et actrices nominés pour l’Oscar 2020 –qui ont été créés grâce à leur participation à des films ou séries célèbres et qui sont nouveaux ou déjà dans le monde du cinéma depuis plusieurs années. Ils sont prêts? 🤔

Joaquin Phoenix est nominé pour Meilleur acteur aux Oscars.

Phoenix est sorti sur Walk the Line avec Reese Whiterspoon.

Reese a joué dans les deux premières saisons de Big Little Lies, série HBO.

Laura Dern, nominé pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, est également apparu dans Big Little Lies.

Laura Dern Il a également joué dans Wild at Heart, de David Lynch.

Lynch a travaillé sur Mulholland Drive, avec Naomi watts, qui a joué dans The Impossible, avec Ewan McGregor.

Ewan McGregor sort en Oiseaux de proie avec Margot Robbie, qui est nominé pour la meilleure actrice de soutien pour Bombshell.

Bombshell sort également Charlize Theron, nominé pour un Oscar de la meilleure actrice.

Theron est apparu dans The Italian Job, aux côtés de Edward Norton, qui a joué dans Fight Club avec Brad Pitt, Nominé aux Oscars du meilleur second rôle masculin.

Pitt est apparu dans Bastards sans gloire, de Quentin Tarantino, même dans lequel il apparaît Léa Seydoux, qui apparaîtra dans le film de James Bond 25 avec Daniel Craig.

L’acteur apparaît dans Knives Out où il co-stars Chris Evans, qui fait partie du MCU dans Avengers, avec Scarlett Johansson, deux fois nominé pour un Oscar en tant qu’actrice et actrice de soutien.

Scarlett joue dans Wedding Story avec Adam Driver, Nominé aux Oscars du meilleur acteur.

Le pilote apparaît dans L’homme qui a tué Don Quichotte, avec Jonathan Pryce, Nominé aux Oscars du meilleur acteur.

Pryce est apparu dans Pirates des Caraïbes, avec Keira knightley qui a partagé des crédits avec Saoirse Ronan Expiation Ronan est nominé pour la meilleure actrice.

Ronan partage des crédits avec Florence Pugh dans Little Women, et pour lequel elle est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Pugh a eu une petite participation dans The Commuter, où il apparaît Vera Farmiga, sœur de Taissa Farmiga, qui apparaît dans une saison d’American Horror Story, où il partage des crédits avec Kathy Bates, nominé pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Bates a agi Route révolutionnaire, film avec Leonardo DiCaprio, Nominé aux Oscars du meilleur acteur. Cet acteur a également travaillé sur Catch Me If You Can, avec Tom hanks, qui a reçu une nomination dans la catégorie du meilleur acteur de soutien.

En 1993, Hanks a travaillé sur le film Philadelphie où il est apparu dans un rôle secondaire Antonio Banderas, nominé pour le meilleur acteur.

Banderas est apparu dans The Laundromat, aux côtés de Gary Oldman, qui à son tour a travaillé sur le film Dracula, de Bram Stoker, avec Keanu Reeves, qui a joué dans The Devil’s Advocate avec Al Pacino, acteur nominé pour le meilleur second rôle masculin.

Pacino apparaît dans L’Irlandais, partage de crédits avec Joe Pesci, également nominé pour le meilleur second rôle masculin.

Pesci apparaît dans plusieurs films Scorsese comme Casino, avec Robert DeNiro, qui apparaît dans Silver Linings Playbook, avec Bradley Copper Cooper est apparu dans l’affaire 39, avec Renée Zellweger, nominé pour un Oscar de la meilleure actrice.

Maintenant, le filet est que Autant que nous avons essayé, nous n’avons pas pu intégrer Cynthia Erivo en ligne, qui cette année est en compétition pour les prix de la meilleure actrice et de la meilleure chanson originale, nous avons donc décidé de lancer un petit concours pour voir si l’un d’entre vous, craque des fissures, parvient à ajouter Erivo à la théorie des six degrés, tout comme nous l’avons fait lors de la note.

Tout ce qu’ils ont à faire, c’est d’envoyer votre réponse et votre nom complet à l’e-mail [email protected] avec le sujet “La théorie des six degrés de séparation”, et le vainqueur de l’exploit, recevront un prix spécial que nous allons faire connaître. Qui s’inscrit? ☝️