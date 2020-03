Les délais du coronavirus pour les blockbusters à venir sont-ils inévitables? – / Film

Le coronavirus (alias COVID-19) continuant de se propager dans le monde entier, l’industrie cinématographique se prépare au coup du lapin: après une année record au box-office en 2019, certains analystes prédisent que le virus pourrait entraîner au moins 5 $ milliards de pertes en 2020. L’impact du virus est déjà bien avancé: 70 000 cinémas ont été fermés en Chine, le film de James Bond No Time to Die a retardé sa sortie mondiale de sept mois hier, et même les livraisons de jouets Baby Yoda pourraient être retardées aux États-Unis États parce que la chaîne d’approvisionnement d’Hasbro a été affectée.

Mais les futurs blockbusters comme F9, Wonder Woman 1984, et Veuve noire suivre les traces de Bond et déplacer également leurs dates de sortie? Voici ce que les studios ont actuellement prévu.

Selon Deadline, Disney est actuellement “catégorique” sur le fait qu’ils ne déplaceront pas la date de sortie de Black Widow le 1er mai, malgré les rumeurs selon lesquelles le studio pourrait Scarlett Johansson véhicule dans l’emplacement de sortie du 6 novembre actuellement détenu par Eternals et déplacer Eternals vers une version 2021. Disney dit qu’ils ne vont pas bouger, même si je suis curieux de voir s’ils changent d’avis à ce sujet à mesure que les dates de sortie actuelles se rapprochent un peu. Les marchés asiatiques sont responsables de pourcentages massifs des totaux du box-office mondial des films à succès, et Deadline va jusqu’à dire qu’il serait financièrement irresponsable de leur part de respecter ces dates actuelles. Disney, le champion en titre du box-office à Hollywood, pourrait certainement se permettre de lancer un film à un nombre plus petit que prévu, mais leurs investisseurs ne peuvent pas être ravis de cette perspective.

Universal “ne change officiellement pas sa version du 22 mai pour F9”, Paramount n’a pas l’intention de déplacer The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, et Warner Bros. garde Scoob! en laisse pour le 15 mai et prévoit de garder Wonder Woman 1984 à sa date actuelle du 5 juin.

Mais ces dates pourraient éventuellement changer si les studios étaient effrayés par des films rivaux sous-performants au box-office ce mois-ci. A Quiet Place Part II, Onward et Mulan ont décalé certaines de leurs dates de sortie internationales mais ont gardé leurs dates nationales intactes car ils avaient déjà dépensé trop d’argent en publicité, et Deadline suggère que d’autres studios garderont un œil très attentif sur ces recettes de billetterie à utiliser comme baromètre pour savoir comment elles devraient prendre des décisions à l’avenir.

Pendant ce temps, si vous êtes intéressé par plus de détails concrets sur l’impact du coronavirus sur l’industrie cinématographique à travers le monde, The Hollywood Reporter a un long article couvrant ce sujet qui mérite d’être vérifié. L’un des éléments les plus intéressants pour moi concerne la manière dont la Chine prévoit de ramener les gens dans les salles de cinéma une fois que le virus sera un peu plus contenu. Selon la China Film Administration, voici ce qu’ils vont faire:

Les cinémas devront enregistrer les noms et adresses de tous les cinéphiles, vérifier leur température, exiger le port de masques, s’assurer qu’il y a un siège vide entre les clients dans toutes les directions et désinfecter régulièrement les espaces publics.

Aucun calendrier n’a encore été annoncé quant à la date à laquelle ces mesures pourraient être mises en œuvre, mais avec le retrait des grandes entreprises de SXSW et du Festival de Cannes, ce n’est peut-être que le début de l’impact du coronavirus sur Hollywood et au-delà. Si vous avez lu jusqu’ici, prenez peut-être une minute pour vous laver à nouveau les mains.

