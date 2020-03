Les délais du film Lionsgate incluent Antebellum, Run, Spiral – / Film

Lionsgate est le dernier studio à retarder ses sorties majeures à la suite de l’escalade de la pandémie de coronavirus. Lionsgate a reporté la sortie de ses prochains films Antebellum, Courir, et Spirale, qui devaient tous sortir en salles fin avril et mai. Leurs dates de sortie ont été reportées sine die.

Antebellum, Run et Spiral sont les dernières versions majeures à être reportées indéfiniment alors que Lionsgate rejoint les studios hollywoodiens tentant de freiner la propagation du coronavirus, alias COVID-19. Antebellum devait ouvrir le 24 avril, tandis que Run et Spiral étaient prévus pour le 8 et le 15 mai, respectivement. Aucun des films n’a reçu de nouvelle date de sortie.

“Les théâtres du pays étant fermés, Lionsgate reportera les sorties d’ANTEBELLUM, RUN et SPIRAL”, a indiqué le studio sur Instagram. “Nous avons hâte de partager ces films avec le monde lorsque ce moment difficile est derrière nous.”

Antebellum et Spiral étaient particulièrement attendus, le premier étant un thriller avec Janelle Monae en tant qu’auteur qui se retrouve à trébucher à travers le temps, et cette dernière promettant un nouveau renouveau passionnant de la franchise Saw avec Chris Rock jouer contre le type dans le rôle principal. Bien qu’il soit incertain de voir l’un ou l’autre de ces films, car ils sont tous deux issus du genre horreur – ou adjacent à l’horreur -, ils peuvent bien faire à l’automne (si le virus s’est dissipé d’ici là).

L’annonce de Lionsgate intervient dans la foulée des Centers for Disease Control émettant une recommandation contre les rassemblements de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines, ce qui aurait de graves répercussions sur les cinémas. Plusieurs États ont déjà fermé des multiplexes, tandis que la plus grande chaîne de cinémas du pays, AMC Theatres, a fermé tous ses sites.

Antebellum, Run et Spiral ne sont que la dernière des nombreuses versions majeures à être retardées à mesure que l’épidémie de coronavirus, ou COVID-19, est devenue une pandémie mondiale. No Time to Die de MGM a pris de l’avance en retardant sa sortie en novembre, avec F9, A Quiet Place Part II, Disney’s Mulan, Marvel’s Black Widow et plus encore sur ses traces.

