Les demi-sous-sols que nous voyons dans ‘Parasite’ existent et sont appelés banjiha

Parasite, le film nominé dans six catégories et lauréat du meilleur scénario original et du meilleur film étranger aux Oscars 2020, est bien plus qu’un drame / suspense d’humour noir fictif. Parasite décrit également l’histoire de la façon dont les Sud-Coréens vivent au sein de différentes classes sociales, et en particulier des classes sociales inférieures. Ils vivent dans ces sous-sols spéciaux appelés banjiha et plusieurs milliers de personnes ont ce style de vie.

Julie Yoon, journaliste coréenne à la BBC, a rendu visite à l’un d’eux pour raconter au monde à quoi ressemble la vie de ceux qui vivent dans ces petites maisons. Comme le montre bien Parasite, la famille Kim vit dans l’un de ces demi-sous-sols avec peu d’espace et peu de lumière. Dans la vraie vie, Oh Kee-Cheol était l’hôte de la visite, qui a osé un “bienvenue dans ma crèche” et nous a expliqué en détail ce qu’est sa vie et les raisons qui l’ont amené à y vivre.

Il banjiha Kee-Cheol est si petit qu’il nous raconte comment il a frappé le plafond et quelques marches alors qu’il bougeait à peine. Comme dans le sous-sol du film, depuis la rue vous pouvez voir vers votre maison à travers la seule fenêtre qui permet l’entrée du soleil. Il nous dit également que de temps en temps des jeunes fouinent à l’intérieur de leur maison, laissent des mégots de cigarette à l’extérieur et crachent même par la fenêtre.

Parmi les nombreuses aventures qui l’ont laissé vivre dans cet espace, l’une des plus compliquées est sa lutte contre l’humidité et l’expansion des moisissures sur son toit durant l’été. En nous faisant visiter, nous pouvons voir que les espaces sont minuscules. Votre lavabo est votre douche et votre toit est si bas que vous devez vous pencher pour éviter de vous heurter la tête. “Quand j’ai déménagé pour la première fois, j’ai meurtri les coups avec le pas sur mon tibia et les rayures sur mes bras à cause des coups avec les murs en béton.”

Dans Parasite, nous voyons également l’autre côté de la médaille: la richesse absolue. La famille Park vit dans une grande maison luxueuse. Complètement à l’opposé de ce que l’on voit dans le Kim banjiha, la maison coulée par un célèbre architecte est de grandes fenêtres, beaucoup de lumière et d’espaces ouverts. Mais c’est une réalité pour très peu d’habitants de Séoul, la capitale sud-coréenne.

Loin d’être un caprice architectural des bâtiments de Séoul, le banjiha Ils sont un morceau d’histoire qui dépeint la situation politique qu’ils vivaient avec leurs voisins du Nord. En 1960, des agents nord-coréens se sont infiltrés dans le sud et il y a eu de nombreux incidents terroristes, de sorte que le gouvernement a ordonné que tous les nouveaux bâtiments disposent de sous-sols qui servent d’abris. Mais alors que les prix des logements ont augmenté dans les années 80, ils sont devenus une option abordable pour des milliers de personnes. Voir ici l’histoire complète de ces lieux: