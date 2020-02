Les dépêches de Jason Segel de la première série Sneak Peek

La première de la série Dispatches from Elsewhere de Jason Segel

AMC a dévoilé un aperçu de la première de la série dramatique de Jason Segel Dépêches d’ailleurs, avec Peter (Segel) arrivant à l’Institut de Jejune où les choses deviennent presque instantanément étranges. Vous pouvez consulter l’aperçu ci-dessous et assister à la première de la série le 1er mars!

Créé par et mettant en vedette Comment j’ai rencontré votre mère alun Jason Segel, qui dirigera également le pilote, Dépêches d’ailleurs parle d’un groupe de gens ordinaires qui tombent sur un puzzle caché juste derrière le voile de la vie quotidienne. Ils finiront par découvrir que le mystère serpente bien plus profondément qu’ils ne l’avaient imaginé.

Outre Segel, le casting comprendra également Richard E. Grant (Star Wars: The Rise of Skywalker) comme Octavio, Sally Field (Maniaque) comme Janice, André Benjamin (High Life) comme Fredwyne et Eve Lindley comme Simone.

Le cadre de Segel produit avec Scott Rudin, le showrunner Mark Friedman, Garrett Basch, Eli Bush, Jeff Freilich et Alethea Jones. Une production d’AMC Studios, la série d’une heure comprendra des éléments d’engagement des téléspectateurs sur plusieurs plateformes multimédias.