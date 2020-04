Les derniers clips de danse rappellent les légendaires taureaux de Chicago des années 1990 / Film

Ce week-end apporte les débuts de la série documentaire ESPN La dernière dance, chronique d’une superstar de la NBA Michael Jordan et le reste des joueurs ayant remporté plusieurs championnats des années 1990 Chicago Bulls alors qu’ils entament leur saison 1997-1998 où ils remporteront leur dernier championnat ensemble.

Avant la première de la série, ESPN a sorti quelques clips de The Last Dance qui rappellent ce qui a rendu les Chicago Bulls si formidables au début de cette saison. Pendant un certain temps, il n’était pas clair si l’équipe serait même de retour dans son intégralité en raison de négociations contractuelles qui devaient encore avoir lieu. Mais une fois que tout a été réglé, le jeu a recommencé à entrer dans l’histoire.

Les derniers clips de danse

Comme le montre l’un des clips ci-dessus, la dernière saison a vu les Chicago Bulls accorder un accès sans précédent dans les coulisses à une équipe documentaire pour faire la chronique de cette course de championnat historique. Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, et bien d’autres sont suivis pendant les séances d’entraînement, les entraînements et les échauffements, en préparation de la saison à venir. Il met également en place l’un des défis à relever sous la forme du directeur général de l’équipe, Jerome “Jerry” Krause.

Même si je ne pratique plus du tout le sport, enfant des années 90 grandissant dans le Midwest, j’étais obsédé par les Chicago Bulls et la NBA en général. Cela tombe dans ma douce nostalgie du sport, et j’ai hâte d’entendre mes joueurs préférés parler de cette période incroyable pour les fans de basket-ball.

The Last Dance sera présenté en première sur ESPN dimanche, 19 avril à 21h00 EST, et un nouvel épisode fera ses débuts tous les dimanches soirs jusqu’au 17 mai. Le documentaire sera également disponible sur Netflix pour les téléspectateurs internationaux, bien que l’on ne sache pas encore quand il sera diffusé dans le monde entier.

À l’automne 1997, Michael Jordan, le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf et l’entraîneur-chef Phil Jackson ont accepté de laisser une équipe de tournage de NBA Entertainment suivre l’équipe tout au long de la saison. Le résultat serait un portrait remarquable d’un joueur emblématique et d’une équipe célèbre – un portrait qui n’est révélé que maintenant, plus de deux décennies plus tard, dans «The Last Dance». Alors que la série se fraye un chemin à travers la tumultueuse saison 1997-98, les téléspectateurs seront transportés vers comment tout a commencé – des racines de l’enfance de Jordan, des circonstances désastreuses des Bulls avant son arrivée et de la façon dont l’équipe a été constituée après sa rédaction en 1984, aux difficultés qui ont finalement mené au premier championnat NBA de l’équipe. Alors que la série emmène le public à travers les cinq premiers championnats des Bulls, les téléspectateurs connaîtront les défis, les luttes et les triomphes hors terrain qui faisaient partie du phénomène de changement de culture créé par Jordan et les Bulls.

