Les derniers épisodes de «Supernatural» retardés en raison du coronavirus

Les derniers épisodes de l’émission de longue durée de The CW, Supernatural, ont été retardés en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

Le coronavirus continue d’affecter l’industrie du divertissement de manière inattendue. Les productions de films et d’émissions de télévision ont été fermées et beaucoup ont retardé leur sortie. Des théâtres ont fermé leurs portes pour empêcher la propagation du virus et de nombreuses célébrités ont été infectées.

La dernière émission télévisée à avoir été victime du coronavirus a été l’émission télévisée CW de longue date, Supernatural. La première saison de Supernatural a été créée en 2005 et est actuellement l’émission la plus ancienne du réseau. La série suit les frères Winchester dans leurs différentes batailles avec diverses forces surnaturelles. Certains, cependant, ont fait valoir que le spectacle avait duré trop longtemps et que la quinzième saison avait finalement été annoncée comme étant la dernière. Mais maintenant, la dernière saison de Supernatural a été retardée un peu plus à cause du coronavirus.

Plus tôt dans la journée, le producteur exécutif de Supernatural, Andrew Dabb, a annoncé que le dernier épisode de l’émission CW de longue date serait le dernier pendant un certain temps. Il a précisé que, bien que l’émission ait été filmée jusqu’à l’épisode 18, les services responsables des effets de l’émission avaient fermé, retardant la dernière saison. On ne sait pas encore quand le travail sur la dernière saison de Supernatural reprendra ou quand les derniers épisodes seront diffusés.

Vous pouvez voir les tweets complets d’Andrew Dabb ci-dessous:

(Clarification: Nous avons filmé tout au long de l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être terminés. Cependant, il y a des friandises spéciales à venir – pour aider nous passons tous par là.)

– Andrew Dabb (@andrewdabb) 23 mars 2020

Que pensez-vous tous de cette annonce? Êtes-vous contrarié que les derniers épisodes de Supernatural aient été retardés en raison du coronavirus? Êtes-vous heureux d’entendre les responsables de l’émission prendre au sérieux la santé et la sécurité de leurs employés? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le prochain épisode de Supernatural sera diffusé ce soir sur The CW à 20h. ET / PT sur le CW.

Source: Twitter

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!