Justice League Dark: les détails d’Apokolips War Blu-ray dévoilés!

Quelques jours après le lancement de la première bande-annonce du prochain épisode de leur univers animé DC, Warner Bros.a dévoilé les détails et la date de sortie des éditions 4K et Blu-ray de Justice League Dark: Apokolips War, qui devrait sortir le 19 mai! Cliquez ici pour précommander Justice League Dark: Apokolips Wa sur Digital HD!

CONNEXES: Justice League Dark: Apokolips War Trailer Previews Massive Superhero Cast

Les plus grands super-héros du monde s’affrontent une fois pour toutes contre le despotique Darkseid – avec le destin de toute l’humanité en jeu – dans Justice League Dark: Apokolips War, la prochaine entrée de la populaire série de films DC Universe. Constantine, Superman et Raven dirigeront l’équipe alors qu’ils affrontent Darkseid de Tony Todd. Il présente le plus grand casting de super-héros de l’histoire de DC Universe Movies avec des dizaines d’acteurs / personnages mis en lumière dans un grand ensemble de talents reprenant leurs rôles dans ce continuum d’histoire de six ans.

Le casting de l’ensemble de voix est composé des anciens membres du casting Jason O’Mara dans Batman, Rosario Dawson dans Wonder Woman, Shemar Moore dans Cyborg et Christopher Gorham dans The Flash, Rebecca Romijn dans Lois Lane, Rainn Wilson dans Lex Luthor, Stuart Allan dans Robin / Damian Wayne, Camilla Luddington comme Zatanna, Ray Chase comme Jason Blood / Etrigan, Roger R. Cross comme John Stewart et Swamp Thing, Liam McIntyre comme Captain Boomerang, Sachie Alessio comme Lady Shiva, Hynden Walch comme Harley Quinn et John DiMaggio comme King Shark.

Justice League Dark: Apokolips War est co-réalisé par Matt Peters et Christina Sotta d’après un scénario d’Ernie Altbacker et Mairghread Scott. La suite est une production de Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment. Il est produit par Amy McKenna et Jim Krieg avec James Tucker en tant que producteur exécutif.

CONNEXES: Superman: détails et bande-annonce Blu-ray de Red Son

Les copies 4K et Blu-ray du film auront les caractéristiques spéciales suivantes:

Présentation de DC: Adam Strange (Court métrage d’animation) – Sur une colonie minière d’astéroïdes, le mystérieux vagabond Adam Strange est rejeté comme un abandon interplanétaire. Mais lorsque les mineurs ouvrent une fissure dans la maison d’une horde d’insectes extraterrestres mortels, sa véritable identité est révélée. Il est l’aventurier de l’espace Adam Strange, dont la trame de fond héroïque se joue dans des flashbacks alors qu’il lutte pour sauver les personnes mêmes qui l’ont méprisé pendant si longtemps. Charlie Weber fournit la voix d’Adam Strange, aux côtés de Roger R. Cross, Kimberly Brooks, Ray Chase et Fred Tatasciore. Adam Strange est produit et réalisé par Butch Lukic (franchise Batman Unlimited), qui a également conçu l’histoire originale – qui est écrite par J.M. DeMatteis (Constantine: Cité des démons).Darkseid: New God / Evil Classic (New Featurette) – Ce documentaire explore les machinations de l’un des plus grands méchants de la fiction tandis que nous en apprenons davantage sur ce qui motive Darkseid à devenir une Atilla le Hun galactique et sur l’importance des divinités dans notre fiction classique et moderne.Commentaire audio du cinéaste – Observations et aperçus des coulisses du producteur exécutif James Tucker, des réalisateurs Matt Peters et Christina Sotta et du scénariste Ernie Altbacker.Rétrospective: Justice League Dark (Featurette) – John Constantine dirige un groupe de personnages inadaptés qui utilisent la magie pour vaincre leurs adversaires. Il s’agit de la version sombre de la Justice League affrontant les forces malveillantes qui dépassent notre plan d’existence.Retour en arrière: Batman et Harley Quinn (Featurette) – Jetez un œil au long métrage d’animation, Batman et Harley Quinn, mettant en vedette les créateurs et les acteurs talentueux.Depuis le DC Vault: Justice League Action, «Zombie King»Extrait de DC Vault: Justice League Action, «Abate and Switch»Du DC Comics Vault: Teen Titans, «Nevermore» Un aperçu du prochain film de DC Universe, Superman: Man of Tomorrow – Un regard avancé sur le prochain film d’animation dans le populaire Films de DC Universe

Justice League Dark devrait sortir sur les plateformes numériques le 5 mai et sur les étagères 4K et Blu-ray le 19 mai!