Les détails de la nouvelle version de la Air Jordan 1 High OG "Court Purple" dévoilés

Les coloris Jordan 1 seront nombreux en 2019.



Si vous connaissez la culture des baskets, vous savez que la Air Jordan 1 High OG est l'une des chaussures les plus emblématiques de tous les temps. La sneaker a environ 35 ans et reçoit constamment de nouveaux coloris que les sneakerheads sont toujours désireux d'avaler quand ils le peuvent. Alors que nous nous dirigeons vers 2020, Jordan Brand promet de nombreux nouveaux coloris et nous devons admettre que nous sommes très excités à propos de tous. Au cours des dernières semaines, nous avons publié de nombreux teasers pour la Air Jordan 1 High OG "Court Purple" et à mesure que nous nous rapprochons de la sortie, de plus amples informations sont à venir.

Grâce au compte sneaker Instagram @zsneakerheadz, nous savons que cette chaussure est prévue pour une date de sortie le 4 avril 2020. Cette date a déjà été rapportée bien qu'il semble que de nouvelles informations soient apparues. Par exemple, en plus des tailles adultes, cette sneaker viendra dans une gamme d'école primaire pour 130 $ USD. C'est un joli contraste avec le prix de 170 $ USD pour la version adulte.

Ce modèle s'annonce comme l'un des meilleurs coloris de 2020, alors soyez à l'affût de ceux-ci plus près du printemps. Restez à l'écoute pour toute mise à jour car nous nous assurerons de vous les apporter.

