Les détails de la production de “Moon Knight” de Marvel dévoilés

L’année dernière, à l’expo D23, le chef des studios Marvel, Kevin Feige, a annoncé qu’une nouvelle série avec “Moon Knight” arriverait à Disney +.

Selon Geeks Worldwide, la nouvelle série “Moon Knight” devrait entrer en production en novembre dernier aux studios Pinewood à Atlanta, où la majorité de la série Disney + Marvel est filmée. Actuellement, The Falcon and the Winter Soldier y est filmé.

À l’origine, la rumeur disait que la série serait filmée aux Pinewood Studios au Royaume-Uni.

Le casting est en cours pour qu’un acteur joue le rôle principal de «Moon Knight» alias Marc Spector. Récemment, Daniel Radcliffe a confirmé qu’il n’était pas en contact avec Marvel à propos de ce rôle.

Aucun détail sur le thème de l’émission ni sur sa date de sortie sur Disney + n’a encore été officiellement annoncé.

Êtes-vous excité pour “Moon Knight”?

