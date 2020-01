Les détails de la série Le complot contre l’Amérique dévoilés – / Film

Publié le jeudi 16 janvier 2020 par Fred Topel

HBO a présenté un panel de la Television Critics Association sur leur mini-série Le complot contre l’Amérique, adapté du livre de Philip Roth. L’écrivain et producteur exécutif David Simon faisait partie d’un panel avec les membres de la distribution Zoe Kazan, Morgan Spector, Winona Ryder, Anthony Boyle et John Turturro. Le livre et l’émission racontent l’histoire d’un monde dans lequel Charles Lindbergh a couru contre le FDR et a été élu président des États-Unis en 1940.

L’histoire traite de l’antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que président américain différent, et celle des tendances antisémites, modifie le cours de l’histoire.

Charles Lindbergh aurait pu être une figure de Donald Trump

David Simon a précisé que The Plot Against America n’est pas une histoire de Charles Lindbergh. Il explore cependant la culture qui pourrait le hisser au rang de leader. Simon a suggéré que les facteurs sont similaires à ceux qui ont fait du magnat de l’immobilier et de l’animateur de télé-réalité Donald Trump un candidat présidentiel légitime.

“Le verdict sur Lindberg n’est pas une raison pour faire une mini-série en six parties”, a déclaré Simon. “C’est là-bas. Je suis plus intéressé par la dynamique de ce qui crée un Lindbergh et comment cela peut jouer sur nos institutions politiques. “

Simon a rencontré Roth avant son décès en 2018. Il a partagé le point de vue de Roth sur la complexité de Charles Lindbergh. Lindbergh était aimé pour son accomplissement du premier vol transatlantique et la sympathie pour l’enlèvement de son enfant en bas âge.

“Il a eu un moment de clarté et de prudence concernant le livre qu’il avait écrit”, a déclaré Simon. «Il a dit que Lindbergh était vraiment un héros. Il était vraiment héroïque. Il a apporté un charisme étonnant au moment où il s’est retrouvé. Il y avait une réelle crainte qu’il soit nommé en 1940 pour se présenter contre Roosevelt. Il était antisémite et très épris du fascisme et du mouvement national-socialiste en Allemagne. Il y avait donc là une menace réelle. D’un autre côté, il est monté dans un petit avion et a fait quelque chose que personne ne pensait pouvoir faire, à de grands risques personnels. »

Simon a suggéré que dans les années 40, les Américains avaient du mal à concilier le positif et le négatif chez une seule personne. Simon craint qu’aujourd’hui, les gens n’essaient même pas d’ignorer le négatif si le positif soutient leurs croyances.

“Conciliant deux choses, les Américains ont eu du mal avec cela pendant de nombreuses années”, a déclaré Simon. «Je ne pense pas que nous en ayons même plus besoin, pour nous glisser dans certaines de nos peurs, préjugés et ressentiments les plus fondamentaux afin de renverser notre propre politique. Ce qui est le plus effrayant, Roth a vraiment imaginé un véritable héros américain. Vous n’aviez même pas besoin de la dynamique d’un grand héros américain pour influencer nos fondements politiques, ce qui me dérange un peu. “

Ceci est un récit édifiant

Les récits d’événements historiques peuvent servir d’exemples au public moderne pour éviter les vieilles erreurs ou réparer les injustices du passé. La fiction historique peut faire la même chose en démontrant à quel point les choses auraient pu mal tourner.

Zoe Kazan a une perspective unique à ce sujet. Son grand-père Elia Kazan faisait partie d’une autre phase dangereuse de l’histoire américaine. Il a nommé les noms de présumés communistes lors des audiences du HUAC de Joseph McCarthy. Un journaliste lui a demandé si The Plot Against America l’avait fait réfléchir sur les actions de son grand-père et elle avait réfléchi à la manière dont les générations futures pourraient s’attaquer au passé.

“Mon grand-père a fait une adaptation d’un livre de John Steinbeck intitulé East of Eden”, a déclaré Kazan. «Dans ce livre, il y a une discussion sur un mot hébreu en traduction dans l’histoire de Caïn et Abel. Le mot est timshel. Steinbek le traduit comme tu peux. La question qui se pose est que Dieu dit à Caïn dans certaines traductions, vous pouvez triompher de si, mais c’est entre les mains de la prochaine génération. La raison pour laquelle Steinbeck a dit cela dans son livre sur la fondation de l’Occident dans ce pays, c’est que l’Amérique choisit également de reconnaître qui ils ont été. Caïn a tué son frère, mais ils peuvent choisir un avenir différent pour eux-mêmes. Ce sont les choses qui me préoccupaient. Ce fut une expérience profonde pour moi, personnellement, politiquement, artistiquement. »

Les nouvelles pourraient être aussi constantes dans les années 40 qu’à l’ère des médias sociaux

Morgan Spector joue Herman Levin, patriarche de la famille Levin. Aujourd’hui, il pourrait être collé à Twitter en réponse aux tweets de Trump ou aux nouvelles de 24 heures. Le manque de technologie ne rend pas Levin moins excité.

“La personne qui est en quelque sorte perpétuellement en colère et qui digère les nouvelles de cette manière qui stimule constamment son sentiment d’injustice et de rage, j’ai trouvé cela assez facile à comprendre dans notre moment présent”, a déclaré Spector. «Je pense qu’il y avait un peu de difficulté à mettre un personnage à l’écran pendant six épisodes. Je ne pense pas qu’un public ait beaucoup d’appétit pour quelqu’un qui s’en prend à lui pendant six heures. Je ne pense pas avoir consciemment essayé d’apporter une sensibilité au 21e siècle à ce personnage. “

Certaines choses ne changent jamais

John Turturro incarne le rabbin Lionel Bengelsdorf dans The Plot Against America. Pour lui, l’histoire est révélatrice de la nature cyclique de l’histoire humaine. Avant même que la fiction ne se produise, le véritable contexte historique était semblable à celui des questions d’immigration et de «bonnes personnes des deux côtés» d’aujourd’hui.

“Les portes de l’immigration ont été fermées en 1924 et il y avait des quotas pour chaque pays”, a déclaré Turturro. «Mon père était au milieu de cela. Je pense que lorsque vous avez affaire à un grand écrivain, cela soulève des choses vraiment inconfortables en vous. L’idée que les gens collaborent ou essaient de servir de médiateur ou de trouver un terrain d’entente, parfois il n’y a pas de terrain d’entente. Je pense que nous réalisons que ces choses qui se sont produites se sont toujours produites et se produiront toujours. Je pense vraiment que cela soulève des choses en chacun de nous. Même lorsque nous faisions des scènes en famille, il y avait quelque chose de mal à l’aise. »

C’est pourquoi David Simon a choisi d’adapter The Plot Against America

Simon reconnaît que The Plot Against America n’est pas seulement une adaptation d’un livre écrit il y a quelque temps. Il est pertinent pour 2020.

“Je dirai que je pense que ce serait une erreur de dire que ce que nous avons fait est singulier pour Roth ou son expérience”, a déclaré Simon. «Il a écrit un livre qui était politiquement sensible à la question de savoir si l’enjeu était l’antisémitisme ou la persécution des Juifs en 1940. Si vous le prenez au pied de la lettre, nous n’avons pas grand intérêt à le faire, même si l’antisémitisme est en train de renaître. La sauvagerie qui se manifeste, de grands efforts sont faits pour définir les gens comme moins américains, ce qui est désastreux pour ce que doit être la république américaine. Le livre va pour ce moment historique très spécifique et cette menace spécifique contre les Juifs d’être très allégorique à notre époque. »

