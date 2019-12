Les détails du Blu-ray découpé par le directeur du sommeil du docteur de 3 heures dévoilés!

Les détails du Blu-ray Cut du réalisateur Doctor Sleep de 3 heures dévoilés!

Cela fait un peu plus d'un mois depuis la sortie de l'adaptation magistrale de Stephen King de Mike Flanagan Docteur sommeil et maintenant Warner Bros. a révélé les premiers détails de la sortie Blu-ray pour le Brillant suite, qui devrait sortir le 4 février avec une coupure de réalisateur de 3 heures comprenant 30 minutes de séquences nouvelles, alternatives et prolongées incluses! L'art complet de la copie Blu-ray peut être vu dans la galerie ci-dessous!

Cliquez ici pour précommander votre copie du Blu-ray Doctor Sleep!

Toujours irrévocablement marqué par le traumatisme qu'il a enduré enfant au Overlook, Dan Torrance s'est battu pour trouver un semblant de paix. Mais cette paix est brisée quand il rencontre Abra, une adolescente courageuse avec son propre don extrasensoriel puissant, connu sous le nom de «brillance». Reconnaissant instinctivement que Dan partage son pouvoir, Abra l'a cherché, désespéré de son aide contre la Rose impitoyable la Hat et ses disciples, The True Knot, qui se nourrissent de l'éclat des innocents dans leur quête d'immortalité. Formant une alliance improbable, Dan et Abra s'engagent dans une brutale bataille de vie ou de mort avec Rose. L'innocence d'Abra et l'étreinte intrépide de son éclat obligent Dan à faire appel à ses propres pouvoirs comme jamais auparavant – à la fois face à ses peurs et réveillant les fantômes du passé.

Adapté de la suite à succès de Stephen King, le film met en vedette Ewan McGregor (Star Wars: épisodes I, II et III, T2 Trainspotting) comme Dan Torrance, Rebecca Ferguson (la Mission impossible films, The Greatest Showman) comme Rose the Hat et Kyliegh Curran, dans son premier long métrage majeur, comme Abra. Le casting de l'ensemble principal comprend également Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe et Cliff Curtis.

Docteur sommeil a été écrit et réalisé par Mike Flanagan (La hantise de Hill House). Trevor Macy et Jon Berg ont produit le film, avec Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman et Kevin McCormick comme producteurs exécutifs.

Warner Bros. Pictures sortira Docteur sommeil sur les services numériques le 21 janvier et 4K, Blu-ray et DVD le 4 février!