Les détails du Blu-ray Gentlemen dévoilés pour la sortie d’avril!

Universal Pictures et STX Entertainment ont dévoilé les détails de la sortie Blu-ray et 4K Ultra HD de Les messieurs, Guy Ritchie replonge dans le ventre miteux du monde du crime à Londres, qui devrait sortir le 21 avril après sa première à la demande la semaine précédente!

CARACTÉRISTIQUES BONUS EXCLUSIVES SUR 4K ULTRA HD, BLU-RAY ™ ️, DVD & DIGITAL:

Dans les coulisses de The Gentlemen – Rapprochez-vous avec le casting talentueux de Les messieurs pendant qu’ils donnent un aperçu de la réalisation du film et partagent leurs expériences de travail avec le légendaire réalisateur Guy Ritchie.Meilleures Quips Gentlemanly – Une sélection de quelques-unes des lignes les plus drôles de Les messieurs qui met en lumière l’écriture pleine d’esprit derrière le film.Glossaire du cannabis – Les téléspectateurs reçoivent un montage éducatif amusant mettant en évidence les nombreux surnoms de marijuana présentés tout au long du film.Galerie de photos

Les messieurs (anciennement intitulé Toff Guys) Suit l’expatrié américain Mickey Pearson (McConaughey) qui a construit un empire de marijuana très rentable à Londres. Quand le mot sort qu’il cherche à retirer de l’argent pour toujours, cela déclenche des complots, des stratagèmes, des pots-de-vin et du chantage dans le but de voler son domaine sous lui.Le cocktail visuel signature de Ritchie sera servi avec beaucoup de plaisir. Ritchie a écrit le scénario avec Marn Davies et Ivan Atkinson.

Le film met en vedette Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Hugh Grant (Quatre mariages et un enterrement), Collin Farrell (Veuves), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Dockery (Downton Abbey), Charlie Hunnam (Pacific Rim), Jeremy Strong (Succession) et Eddie Marsan (Sherlock Holmes). Les messieurs comprend également Lyne Renee, Chris Evangelou, Eugenia Kuzmina et Jason Wong.

Ritchie sort du succès massif de son adaptation en direct de Disney’s Aladdin qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Ses autres crédits de films notables incluent Sherlock Holmes films, Arracher et Serrure, réserve et deux barils fumants.

Les messieurs devrait sortir en Blu-ray et 4K UHD le 21 avril et peut être précommandé ici!