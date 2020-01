Les détails du nouveau film d’action en direct de Peter Pan dévoilés

De nouveaux détails ont été révélés par Discussing Film, sur le prochain remake en direct de “Peter Pan”, qui a maintenant été renommé “Peter Pan et Wendy”.

Il s’agit d’un film distinct de «Wendy» de 20th Century Fox Searchlight, qui sortira le 28 février 2020.

La production devrait commencer au Canada à partir du 17 avril. Le film étant réalisé par Davis Lowery, qui avait auparavant réalisé le remake en direct de “Pete’s Dragon”. Il écrira également le film avec Toby Halbrooks, qui a également contribué au scénario de “Pete’s Dragon”.

Il sera produit par Jim Whitaker, qui a travaillé sur de nombreux films d’action en direct, notamment «A Wrinkle In Time», «The Finest Hours», «The Odd Life of Timothy Green» et «Timmy Failure: Mistakes Were Made».

On ne sait pas si “Peter Pan et Wendy” sortira dans les salles ou s’il s’agira d’un Disney + Original.

Êtes-vous intéressé par un nouveau film de Peter Pan?

