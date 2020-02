Les détails d’une nouvelle histoire pour ‘Falcon & Winter Soldier’ ​​auraient été révélés

Un nouveau rapport peut avoir révélé de nouveaux détails d’histoire pour la prochaine série Disney Plus The Falcon et The Winter Soldier.

Hier, les fans ont appris que la star de Supergirl, Carl Lumbly, avait rejoint le casting de la série Marvel Studios The Falcon et The Winter Soldier. Bien que les détails officiels sur le rôle de Carl Lumbly dans The Falcon et The Winter Soldier n’aient pas été divulgués, le média qui a annoncé la nouvelle a supposé qu’il pourrait jouer le personnage de bande dessinée Isaiah Bradley, alias le “Captain America noir”.

Maintenant, SlashFilm rapporte que ses sources ont révélé que The Falcon et The Winter Soldier se concentreront sur Sam Wilson d’Anthony Mackie, refusant initialement de porter le manteau Captain America. Cependant, Sam Wilson d’Anthony Mackie changera d’avis après avoir croisé Isaiah Bradley et appris l’histoire secrète derrière le sérum de super-soldat.

Bien que le magasin n’ait pas pu confirmer que Carl Lumbly jouait définitivement Isaiah Bradley, il a noté que le personnage ferait partie de The Falcon et The Winter Soldier. Dans la série limitée Truth: Red, White & Black de Marvel Comics, Isaiah Bradley est décrit comme l’un des individus surpuissants qui ont fait l’objet de tests secrets sur des soldats afro-américains impliquant le sérum de super-soldat qui a créé Captain America.

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier stars Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: SlashFilm

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.