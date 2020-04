Les deux pires semaines du Covid-19 arrivent

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a assuré qu ‘«il reste peu, nous allons sortir de cette pandémie. Heureusement, le contrôle n’a pas manqué, tout se déroule comme prévu, selon les prévisions des techniciens et spécialistes. »

Il a déclaré que nous arrivions au moment crucial de la pandémie au Mexique, mais «nous sommes prêts à affronter le moment le plus difficile. Nous avons les lits, nous avons l’équipement, nous avons les médecins. »

“Cela se passe bien, mais ce que nous avons réalisé, c’est le soutien de la population, le comportement exemplaire des Mexicains. Il a déjà été dit à maintes reprises, depuis le début, que cette épidémie n’était pas guérie seulement dans les hôpitaux, mais dans les maisons, que nous allions tous la battre ensemble, comme nous le faisons “, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse du matin à Palacio. National.

Pour sa part, Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a expliqué que “la discipline et l’engagement, la responsabilité, le sens de la solidarité du peuple mexicain ont été l’élément le plus important pour atténuer cette épidémie”.

Comme cela a été dit au début de janvier, bien avant le premier cas, au Mexique, on savait déjà ce qui allait se passer; les autorités sanitaires ont pu garantir que l’épidémie se produirait au Mexique et qu’elle s’est comportée comme prévu.

La semaine dernière, le responsable a annoncé que ces mesures d’atténuation, la Journée nationale de la distancia de Sana, donnaient des effets positifs, mais que pour que les effets positifs continuent, la journée devrait être prolongée jusqu’au 30 mai.

Grâce à ces mesures qui ont été observées, a-t-il affirmé, c’est que les contagions se sont considérablement réduites et le moment où il est le plus important de les réduire est précisément maintenant, alors que nous sommes à une époque de forte augmentation quotidienne du nombre de cas, du nombre des infections, dans le nombre d’hospitalisations.

“Si les mesures correspondantes n’avaient pas été prises, la fête nationale de Sana Distancia et si la discipline, l’engagement, cette solidarité, cette conscience du peuple mexicain n’avaient pas existé, nous aurions eu un scénario vraiment dévastateur.”

Il a averti que dans les 15 prochains jours, les moments les plus difficiles arriveraient. «Cela ne signifie pas que l’épidémie sera facile à porter, mais lorsqu’elle sera préparée, lorsque les dispositions nécessaires auront été prises pour étendre la capacité de soins hospitaliers, et aussi lorsque cette discipline de se maintenir maison, nous pourrons y faire face de manière ordonnée dans les conditions les plus favorables. »

López Gatell a partagé la déclaration technique et ce qui a été proposé au Conseil général de la santé et la résolution que ce conseil a prise. Étant donné qu’il s’agit de la même information qui a été publiée hier à 19 heures, il s’agit de la plus récente coupure d’information, mais pour atteindre le point de résolution du Conseil général de la santé.

Soutenu par des graphiques, López Gatell a montré la situation de l’épidémie dans le monde. Ce graphique illustre simplement le nombre de cas accumulés, qui dépassent déjà les deux millions 300 000 dans le monde, et ce sont les cas survenus depuis le début de l’épidémie dans les premiers jours de janvier, mais moins de 50 pour cent d’entre eux se produisent au cours des 14 derniers jours.

Ceci est pertinent car ceux des 14 derniers jours sont ceux qui maintiennent l’épidémie active, les autres sont des personnes qui ont eu la maladie et qui se sont largement rétablies.

«L’Europe commence à diminuer et l’intensité de sa transmission, l’épidémie se stabilise, dans certains pays il y a déjà des signes de réduction; d’autre part, en Amérique, nous sommes encore dans cette phase d’ascension. Nous voulons dire très clairement que nous avons encore plusieurs semaines pour aller en Amérique et au Mexique, nous allons avoir ce moment de plus grande intensité de transmission », a-t-il conclu.

