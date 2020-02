Les deux premiers expulsés vivront sur la plage de Desvalida, un endroit isolé

Le défi «Survivors 2020» vient à peine de commencer et a déjà apporté plus d’une surprise. À l’heure actuelle, l’île est divisée entre les «serviteurs» et les «mortels» gardés par le dieu de l’île, Hugo Sierra. Mais tout va encore changer dans le prochain gala de réalité, qui a déjà préparé de nouveaux défis pour ses robinsons.

Yiya, José Antonio Avilés et Vicky Larraz

Lors du deuxième gala, on découvrira qui des trois candidats abandonnera la coexistence avec leurs partenaires. Fani a déjà quitté la liste pour être sauvegardé par le public le 25 février. José Antonio Aviles, Vicky Larraz et Yiya sont toujours sur la corde raide et deux d’entre eux devront se dire au revoir. Bien sûr, ils ne rentreront pas encore chez eux, mais Ils déménageront dans une nouvelle zone isolée du reste de leurs compagnons: Playa Desvalida. Une information que, pour le moment, les candidats ignorent.

Certains survivants ont déjà fait de bonnes miettes, mais cela changera jeudi prochain, le 27 février, car ils devront subir une nouvelle distribution d’équipements à travers un jeu de tir incroyable où la gamme sera jouée ils auront les jours suivants: ils peuvent être serviteurs, mortels ou encore dieu de l’île. Celui qui parvient à occuper ce poste précieux sera à l’abri des nominations, pourra demander à ses coéquipiers de faire leurs devoirs et vivra dans des conditions privilégiées pendant une semaine.

Nouvelles nominations

Une fois que les candidats qui quittent la coexistence ont été sélectionnés, les autres devront voter à nouveau au prochain gala et choisir quatre nouveaux candidats pour la semaine; deux dans le groupe des mortels et deux dans celui des serviteurs. Ils joueront ensuite leur séjour sur l’île et dépendront entièrement du vote du public.

