Les développeurs de Goose Game sans titre donnent des bénéfices

Untitled Goose Game a été l’un des derniers phénomènes viraux qui a traversé le monde des jeux vidéo et atteint celui des mèmes. Le développeur de studio du jeu amical, House House, est situé en Australie, et a récemment déclaré que ils feront don d’une partie du produit du jeu vidéo aux groupes autochtones australiens de la région.

L’altruisme des développeurs de House House pouvait être vu dans les crédits du jeu de l’oie. À la fin du jeu vous avez bien vu le message suivant sur l’écran de crédit:

Ce jeu a été fait sur les terres du peuple Wurundjeri de la nation Kulin. Nous accordons notre respect à ses ancêtres, présents et passés, la souveraineté n’a jamais été cédée.

Sur son compte Twitter, House House a répété le message en disant qu’ils donneraient une partie des revenus de Untitled Goose Game à des groupes autochtones australiens:

Nos jeux vidéo ont été réalisés dans le pays usurpé de Wurundjeri. Chez House House, nous verserons au moins 1% de nos bénéfices aux groupes autochtones de façon permanente, dans le cadre du mouvement Pay the Rent. Nous encourageons les autres à faire de même.

Les premiers groupes qui recevront une partie des revenus de House House seront le Wurundjeri Tribe Council, l’Aboriginal and Seed Resistance Warriors, une organisation de jeunes autochtones.

Jusqu’à présent, Untitled Goose Game s’est vendu à près d’un million d’exemplaires dans le monde et est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows et macOS.

