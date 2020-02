Les dieux aînés arrivent: la résurgence de l’horreur lovecraftienne

Avertissement de spoiler: Cet article traite des points de l’intrigue de Color Out of Space, Chilling Adventures of Sabrina Part 3 et Underwater.

L’horreur cosmique et l’horreur lovecraftienne ont tendance à être utilisées de manière interchangeable, bien qu’il existe des distinctions entre elles; H.P. Lovecraft est, après tout, crédité comme l’initiateur du genre. Ses œuvres puisent dans la peur de l’inconnaissable, des horreurs vastes et incompréhensibles. Des histoires comme At the Mountains of Madness, The Shadow over Innsmouth et «The Call of Chthulu» ont créé de vastes mythologies entourant des entités divines massives d’autres mondes. Des entités si monstrueuses, tentaculaires et horribles que les humains se retrouvent souvent rendus fous simplement en les regardant. Ce ne sont pas seulement les entités imposantes qui rendent ces histoires si effrayantes, mais que face à ces terreurs cosmiques, l’humanité est rendue hors de propos. Les horreurs comme ces anciens êtres extraterrestres ont tendance à faire apparaître les humains assez petits, fragiles et étrangers en comparaison. À un niveau existentiel, c’est intrinsèquement terrifiant.

À l’heure actuelle, on a l’impression que le monde est en perpétuel bouleversement. Quand on regarde l’état actuel des choses, du moins à travers le filtre pessimiste du cycle de l’actualité, l’avenir s’annonce sombre. Dans ce contexte, le présent marque un moment idéal pour l’horreur lovecraftienne et cosmique pour faire un retour d’une manière significative. À en juger par les sorties de genre cette année jusqu’à présent, l’horreur Lovecraftian et ses anciennes choses Elder semblent faire exactement cela.

Le 10 janvier a vu la sortie en salles de Sous-marin, une créature de haute mer située dans une station minière au-dessus de la fosse des Mariannes. Un tremblement de terre massif décime la station, forçant l’ingénieur en mécanique Norah Price (Kristen Stewart) et une poignée de survivants capricieux à parcourir un mile à travers le fond de l’océan jusqu’à une autre station de forage pour évacuation. Hormis l’élément de survie causé par la dévastation du tremblement de terre et ses effets d’entraînement, ces humains sont traqués et chassés par quelque chose de pas très humain. Le troisième acte passionnant révèle que cette créature n’est pas seule non plus; il y en a des centaines pour que les survivants restants puissent passer s’ils espèrent survivre. Quand ils pensent qu’ils sont en clair, un géant émerge. Plus précisément, Cthulhu lui-même. Un rappel à couper le souffle de la façon dont l’humanité minuscule et impuissante est à côté d’un Dieu ancien extraterrestre éveillé.

Plus tard dans le mois, la dernière saison de Aventures effrayantes de Sabrina, et la vie de la sorcière adolescente pleine d’entrain est devenue infiniment plus compliquée avec la sortie. Reprenant d’où se termine la partie 2, Sabrina est déterminée à récupérer son amant de l’enfer après s’être sacrifié pour devenir un récipient confiné pour Lucifer. Dans sa quête, elle finit par reprendre le manteau Reine de l’enfer, qui vient avec son propre ensemble de politiques mortelles. Quant à son clan, Lucifer est assez énervé d’être abandonné et rétracte ses dons surnaturels, qui commencent au pire moment possible lorsque les sorcières païennes adverses arrivent.

Tout au long, il y a une intrigue secondaire impliquant le père Blackwood exilé et son désir de se venger de la famille Spellman. Il cherche une créature du lac, au Loch Ness, bien sûr, qui lui tend un œuf. Il commence à exécuter un rituel pour invoquer le Deep One. Avant qu’il ne soit capturé et ramené dans le complot central, il avertit ses ravisseurs que les Terreurs Eldritch reviendraient pour récupérer la Terre. À la fin de la saison, l’œuf met en place le grand mauvais pour la prochaine saison; Blackwood utilise avec succès l’œuf pour déchaîner les Terreurs Eldritch et avertit de façon inquiétante que c’est le début de la fin. Sabrina a peut-être apaisé les habitants de l’enfer, pour le moment du moins, mais Elder Gods et l’horreur cosmique qu’ils apportent font en sorte que l’enfer ressemble à un jeu d’enfant.

Le communiqué d’horreur lovecraftien le plus manifeste revient à Richard Stanley Couleur hors de l’espace, qui est une adaptation de la célèbre nouvelle de Lovecraft. L’intrigue voit la famille Gardner modifiée, modifiée et déchirée par une météorite qui s’écrase dans leur cour. Il émet une couleur indescriptible qui déforme tout ce qui l’entoure, la flore comme la faune. Il n’y a pas de Choses Anciennes ici, juste une horreur cosmique qui s’enfonce profondément dans la terre et transforme catastrophiquement tout ce qu’elle touche. Pourtant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle remarqueront qu’il y a des œufs de Pâques Lovecraft tout au long de cette allusion à un univers beaucoup plus grand. Stanley et SpectreVision ont pour objectif de s’attaquer à “The Dunwich Horror” de Lovecraft, qui s’articule autour d’une famille qui a été élevée avec des êtres interdimensionnels. Il présente également une créature de la taille d’une grange.

L’horreur a tendance à refléter nos peurs personnelles et sociétales, il est donc logique que l’horreur lovecraftienne et cosmique refasse surface de manière considérable. Presque partout où vous vous tournez, le monde et son avenir semblent plongés dans l’incertitude. Le type précis de chose qui alimente l’horreur cosmique. La faiblesse de celui-ci semble tout aussi pertinente. Deux mois après 2020 et trois sorties d’horreur ont déjà complètement embrassé l’horreur Lovecraftienne. Ce dernier fournit des allusions à un accent plus considérable sur Elder Things. Une tendance indiquant que d’autres sont à venir.