Les directeurs de Bad Boys For Life proposent une mise à jour sur le flic 4 de Beverly Hills

Je pense qu’il est prudent de dire que les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah passent une excellente année jusqu’à présent. Qui sont-ils, pourriez-vous demander? Eh bien, ils sont les nouveaux cinéastes à la mode Mauvais garçons pour la vie, le troisième opus de la franchise de copains Will Smith / Martin Lawrence, qui dépasse toutes les attentes tant sur le plan financier que critique.

Le film d’action a récolté plus de 62 millions de dollars au cours de son week-end de vacances de quatre jours, ce qui est beaucoup plus que ce que les analystes avaient prévu. Il obtient également les meilleures critiques de la série, obtenant une note fraîche de 75% sur Rotten Tomatoes. Pas mal pour une franchise en sommeil depuis deux décennies, hein? Une quatrième entrée est déjà en préparation.

Mais vous êtes aussi bon que votre dernier film et El Arbi et Fallah cherchent à surfer sur cette vague de succès pour leur prochain projet. On dit depuis longtemps que le couple est en lice pour diriger une autre ancienne propriété, Beverly Hills Cop. Jerry Bruckheimer est producteur sur les deux franchises et selon les réalisateurs, il veut qu’ils gardent leur horaire ouvert.

Le duo a discuté avec Steve Weintraub de Collider de la possibilité de prendre une autre série populaire récemment, en disant:

Fallah: Je pense que Jerry [Bruckheimer] nous a demandé d’être disponibles.

El Arbi: Jerry l’a dit lors d’une conférence de presse en Allemagne, comme: “Ouais, bien sûr,” Alors je suis d’accord, d’accord! “»

Fallah: Nous sommes prêts, nous sommes prêts.

El Arbi: Parce que c’est notre premier film hollywoodien, nous devons attendre qu’il sorte pour savoir quelle est la réaction. Et je pense que Jerry attend juste cela, si Dieu le veut, cela devient un succès, puis il prend de l’élan, puis il saute dessus. Et nous avons rencontré Eddie Murphy deux fois et il semble nous aimer.

Fallah: Nous faisions les tournages au studio de Tyler Perry, et nous tournions Bad Boys, et Eddie y tournait Coming 2 America.

El Arbi: Nous avons donc dit: «Nous devons faire en sorte que cela se produise, nous devons faire en sorte que ce moment se produise.» Will, Martin, Wesley Snipes étaient là aussi, et Eddie Murphy.

Fallah: Nous avons dit: “Allez tout le monde, prenons cette putain de photo épique!”

El Arbi: Nous avons dit: «Ça va être un grand moment sur les réseaux sociaux, alors faisons-le.»

Leur enthousiasme est palpable. Reconnu principalement pour les films indépendants jusqu’à présent, vous ne sauriez pas que Bad Boys for Life est leur premier film de studio à gros budget. Après tout, ils ont pu maintenir la continuité visuelle de Michael Bay depuis les deux premiers efforts tout en mettant leur propre empreinte sur la trilogie.

Et oserais-je dire, ils ont fait un meilleur travail que Bay. Mauvais garçons pour la vie est l’entrée la plus mature, cohérente et agréable de la série. Il y a même quelques rebondissements intéressants que vous ne penseriez pas trouver dans un film de cette franchise particulière. Pourraient-ils apporter le même équilibre d’énergie juvénile et de nostalgie à Beverly Hills Cop? Tonalement, c’est à la hauteur des Bad Boys, alors pourquoi pas? C’est juste une question de convaincre Eddie Murphy. Ce serait le moment de le faire, cependant.

Après avoir mis bas pendant un certain nombre d’années, l’acteur a fait un joli petit retour avec Dolemite is My Name qui a reçu des éloges et un retour formidable à Saturday Night Live. Tous les morceaux semblent bien s’aligner, alors, et dès que nous en saurons plus sur la suite tant attendue, nous serons sûrs de vous le faire savoir.