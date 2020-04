Les disqualifications de TV Azteca nuisent «mais pas beaucoup»: AMLO

Mexico.- Après que l’animateur de TV Azteca, Javier Alatorre, a été disqualifié et appelé à ne pas suivre les recommandations de santé du sous-secrétaire Hugo López-Gatell, le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que le droit à la liberté d’expression doit être respecté.

Bien qu’il ait reconnu que le mal est fait «mais pas beaucoup», López Obrador a affirmé qu’il n’était pas en faveur de sanctionner ce type de déclaration car le peuple mexicain est conscient et intelligent, donc il n’y a personne qui peut être manipulé, «chaque le citoyen est un moyen de communication ».

“Nous devons agir ainsi, avec beaucoup de respect pour les libertés. Ici, je profite de l’occasion pour dire au gouvernement que le cas (de la Télévision) Azteca et d’autres agences dans l’accomplissement de leur devoir devaient présenter une sanction mais ils le font parce qu’autrement ils ne respecteraient pas sa responsabilité », a-t-il déclaré au Trésor du Palais national.

“Ma recommandation est qu’il n’y a pas de sanction qui soit toujours au-dessus de tout acte, même quand c’est un excès, une irresponsabilité qui garantit le droit d’exprimer la liberté d’expression.”

Le président a appelé à suivre les recommandations des spécialistes lors de la pandémie de coronavirus.

Vendredi 17 avril, le chauffeur de TV Azteca, Javier Alatorre, a disqualifié le travail du sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell et a appelé à ne pas suivre ses recommandations de santé.

Le lendemain, dans une vidéo, le président López Obrador a demandé à la population de suivre les recommandations de López-Gatell Ramírez, car il a dit qu’Alatorre avait tort et fait une erreur.

Lors de la conférence de presse de lundi, le président a déclaré que, même si c’est un excès, le droit à la liberté d’expression reste intact.

Il espère qu’en tant que président de la République, la population répondra à son appel à suivre les recommandations de santé afin de ne pas augmenter les infections à coronavirus, que la plupart des gens suivent.

Il a exhorté à suivre les recommandations des scientifiques, et en particulier du sous-secrétaire Hugo López-Gatell, qui a la capacité, les connaissances et le professionnalisme pour continuer à prendre le contrôle et la trajectoire de la pandémie au Mexique.