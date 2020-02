Les dix enfants les plus effrayants des films d’horreur – / Film

Vous n’avez pas besoin d’être un millénaire sans enfant à Disney World pour avoir peur des enfants. Il y a tout un sous-genre d’horreur séculaire qui joue sur la pédophobie, la peur des enfants. Cela a donné de nombreuses filles fantômes et plus d’un fils de Satan.

Les scénaristes-réalisateurs Veronika Franz et Severin Fiala se sont aventurés en territoire pédophobe avec leur film autrichien de 2014, Goodnight Mommy. Ce fut un long chemin vers la sortie de leur nouvelle fonctionnalité, Le chalet, qui a fait sa première à Sundance l’année dernière et a remporté quelques critiques élogieuses, pour voir sa date de sortie repoussée jusqu’à la fin du festival de cette année. Maintenant, l’attente est enfin terminée et The Lodge est presque là. Vendredi, il sortira en salles et ce film contient des éléments qui toucheront la partie du cerveau qui craint les enfants.

En l’honneur de cela, nous replongons dans les 60 dernières années de l’histoire du cinéma, jetant un regard chronologique inversé sur les 10 enfants de films les plus effrayants. Bien sûr, il existe un certain nombre de films d’horreur où des jeunes précoces disent ou font des choses qui contribuent à l’atmosphère générale effrayante. («Je vois des morts», «Ils sont gênés», etc.) Cependant, avec cette liste, nous nous concentrerons principalement sur les enfants qui sont directement maléfiques ou possédés et dont le désir de nuire aux autres fait partie intégrante rôle dans l’intrigue. Vous êtes sur le point de pénétrer dans une salle de jeux où les tykes sont tous en train de peindre avec le sang des adultes.

Cela pourrait devenir un peu spoilery alors que nous discutons des actes ignobles des enfants de films les plus pervers, alors avant de lire une section, envisagez de rayer ce film de votre liste de visionnages en premier.

1. Elias dans Goodnight Mommy (2015)

Si vous vous demandez pourquoi un seul des jumeaux de Goodnight Mommy a fait cette liste, alors soit vous ne vous souvenez pas très bien du film, soit vous ne l’avez pas vu et vous n’avez pas tenu compte de l’avertissement de spoiler amical ci-dessus. Ce qui rend Elias, neuf ans, si effrayant, ce n’est pas seulement le fait qu’il torture sa propre mère. Au début, nous ne pouvons même pas être sûrs qu’elle est sa vraie mère parce que sa tête est bandée, presque comme une momie, et elle agit hors de caractère, refusant même de reconnaître l’autre jumelle, Lukas. Peut-être que cette femme n’est qu’un imposteur.

Le film maintient le spectateur déséquilibré, méfiant à l’égard de la femme sans nom alors que nous partageons avec eux la perspective des jumeaux de cet étranger dans la maison du lac. Les sympathies changent et cèdent la place à une horreur inimaginable alors que les jumeaux se mettent à l’attacher à un lit, à la brûler, à super coller la bouche et à la couper.

Goodnight Mommy traite la nature égocentrique des enfants pour tout ce que ça vaut. Il se trouve que Lukas est mort; Elias a pâli avec une hallucination. Pourtant, il n’y a pas de raisonnement avec lui car il ne peut pas concevoir une réalité objective en dehors de son propre monde perturbé et imaginaire. Imaginez garder un enfant qui parle à l’air et refuse de croire que son jumeau est mort…

2. Kevin dans Nous devons parler de Kevin (2011)

Avant de mettre un marteau dans la main de Joaquin Phoenix pour You Were Never Really Here, Lynne Ramsay a réalisé le film très troublant We Need to Talk About Kevin. Alors que la plupart des films de cette liste ont un penchant surnaturel exprimé, We Need to Talk About Kevin livre un type d’horreur différent qui est plus arraché aux gros titres d’aujourd’hui. Tilda Swinton incarne Eva, la mère d’un garçon aux cheveux noirs qui grandit pour devenir l’auteur d’un massacre au lycée. Des éclaboussures de peinture rouge la marquent ainsi que sa maison blanche comme la lettre écarlate. Le titre est une ligne qui n’a jamais été parlée dans le film: c’est la ligne qu’Eva aurait dû utiliser pour ouvrir un dialogue avec son mari, Franklin (John C. Reilly) sur leur fils qui parle en arrière, qui est clairement troublé même quand il est jeune . Ezra Miller joue l’adolescent Kevin.

Inscrite par Jonny Greenwood, We Need to Talk About Kevin commence de manière onirique, nous montrant sans explication alors qu’Eva surfe sur la foule à travers une mer de tomates concassées et de gens. (Le cadre non identifié de cette imagerie abstraite est le festival espagnol La Tomatina). Dans ses dernières minutes, le film révèle une vue choquante et criblée de flèches dans l’arrière-cour qui le situe fermement dans le royaume du cauchemar domestique.

C’est une chose d’avoir un poltergeist chez vous; c’est une autre chose de réaliser que quelque chose d’inhumain porte le visage de votre enfant et qu’il s’agit bien de votre enfant. Moins l’Antéchrist et plus un démon du monde naturel, Kevin incarne la culpabilité et la honte d’un crime impardonnable que le propre ventre d’Eva a déchaîné sur la société. Au moment de sa sortie, les souvenirs de Columbine ont informé We Need to Talk About Kevin. Ce qui est encore plus horrible, c’est que depuis lors, six des dix fusillades les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis se sont produites. Nous devons certainement parler de quelque chose.

3. Samara / Sadako dans The Ring (2002) et Ringu (1998)

Le roman de Koji Suzuki en 1991, Ring, a donné lieu à plusieurs adaptations d’écran, les deux plus célèbres étant le film japonais de Hideo Nakata en 1998, Ringu et le remake américain de Gore Verbinski en 2002, The Ring. Ensemble, les deux films ont contribué à déclencher un boom de J-horror qui produit toujours un remake occasionnel comme The Grudge en janvier de cette année. (Criez à un autre enfant effrayant, Toshio, le garçon fantôme à la peau crayeuse donné à pleurer comme un chat dans plusieurs films de Grudge). The Ring avait des jambes au box-office tandis que Ringu faisait plus de bruit sur le marché du DVD; quelle que soit la version que vous préférez, le principe de base est le même. Il y a une vidéo maudite qui tue le spectateur une semaine après l’avoir regardée. “Avant de mourir, vous voyez l’anneau.”

C’est un grand concept haut, rendu plus effrayant par la nécessité de copier la bande maudite comme une chaîne de lettres maligne. Mais pour moi, cette histoire à deux reprises de la terreur VHS reste indélébile à cause de sa fin. Une fille morte et mouillée (un bon nombre de ceux qui se promènent; voir aussi Dark Water de Nakata) rampe hors d’un puits et traverse l’écran du téléviseur pour se venger. À Ringu, nous voyons les doigts nus de Sadako griffer le tatami. Dans The Ring, les pieds de cadavre spongieux et gorgés d’eau de Samara traversent les planches.

Comme beaucoup de téléspectateurs aux États-Unis, j’ai vu The Ring en premier – et j’ai dû rentrer seul à pied le soir depuis mon écran local 8 après l’avoir vu, de sorte que la fin est vraiment restée avec moi. Bien sûr, c’est plus hollywoodien, avec Verbinski transversal entre le grenier de la victime et les exhortations de Naomi Watts de «Décrochez le téléphone!» Alors qu’elle parcourt la ville dans sa voiture, comme le font les personnages des films. Ce que j’ai apprécié, cependant, c’est le faux-semblant où vous pensez que vous obtiendrez le gentil et heureux Sixième sens se terminant par le fantôme incompris qui a juste besoin de faire sa paix. Samara / Sadako n’ont rien de tout cela.

4. Claudia dans Interview avec le vampire (1994)

Kirsten Dunst a eu sa grande percée au jeune âge tendre de douze ans dans Interview avec le vampire. Son vampire enfant Goldilocks, Claudia, est aussi sournois qu’ils viennent. Brad Pitt et Tom Cruise incarnent Louis et Lestat, le couple de vampires du même sexe qui la trouvent dans les rues envahies par la peste de la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle et la transforment en une immortelle avec une soif de sang inextinguible. «J’en veux encore», gémit-elle après avoir soulevé son visage chérubin à crocs des veines d’une victime. Ils se chargent de l’élever comme leur propre fille mais découvrent rapidement que les enfants vampires ne sont pas toujours faciles à corriger.

Claudia est le genre de fille qui garde des cadavres pourris cachés sous un monticule de poupées sur son lit. «Elle était un petit enfant, mais aussi un tueur féroce, désormais capable de poursuivre impitoyablement le sang avec toutes les exigences d’un enfant», raconte Louis avec morosité. La plus amusante Lestat ne peut que réprimander Claudia avec exaspération alors qu’elle envoie les couturières et les professeurs de piano qu’ils ont embauchés pour elle. Fondamentalement, tout adulte humain placé à proximité de Claudia est susceptible de devenir une collation décontractée pour elle.

D’autres vampires ne sont pas en sécurité non plus autour d’elle, surtout pas Lestat, qui se nourrit des familles avec elle jusqu’à ce que son ressentiment d’être pris au piège dans le corps d’un enfant se retourne contre lui. Claudia est à son plus vicieux quand elle empoisonne son père vampire sur le sang mort de jumeaux, puis lui tranche la gorge et se tient là en souriant froidement alors qu’il saigne. Élevée par la riche partition d’Eliot Goldenthal, nominée aux Oscars, Interview with the Vampire arrache le cœur de son protagoniste mélancolique lorsqu’elle expose Claudia au soleil … mais n’oublions pas toutes les personnes qu’elle a tuées.

5. Gage dans Pet Sematary (1989)

Pour sa défense, le jeune Gage Creed n’est pas tout à fait lui-même lorsqu’il commence à assassiner des Munsters aux accents du Maine. Le garçon que ses parents connaissaient et aimaient est déjà décédé, après avoir été renversé par un camion devant leur maison. “Parfois, la mort est meilleure.”

Parce que les Credo ont un ancien cimetière indien dans leur arrière-cour (et vraiment, quelle famille dans un film d’horreur des années 80 ne le fait pas?), Le père de Gage est capable d’utiliser ses tas de rochers mystiques, ou cairns, pour ressusciter son fils. Il n’y a jamais de doute sur les intentions de Zombie Gage: il rentre chez lui et va directement chercher le scalpel dans le sac médical de son père. Pire encore, le méchant petit bougre traque la boue dans toute la maison. Vraiment, cet enfant est insidieux. Il commence ensuite à traquer son gentil vieux voisin, Jud Crandell (Fred Gwynne, qui a joué Herman Munster à la télévision). La manière de Gage de «jouer» avec les gens est de leur faire des ischio-jambiers et de se mordre la gorge.

Pet Sematary traite du chagrin d’une perte impensable, mais certaines parties sont ringardes et ce n’est pas nécessairement l’adaptation de Stephen King la plus bien jouée. Cela dit, versez-en un pour Miko Hughes, l’acteur enfant qui a joué Gage. Un enfant en bas âge a rarement été capable de transmettre une gentillesse mêlée de malveillance d’une manière aussi efficace. Tout est dans le ricanement.

6. Les jumeaux dans The Shining (1980)

Les Grady Twins avaient très peu de temps d’écran réel dans The Shining. Ils n’étaient pas particulièrement essentiels à l’intrigue, et en tant qu’occupants fantômes de l’hôtel Overlook, ils sont sans doute dépassés par la femme dans la chambre 237. Pourtant, l’image de ces deux filles debout dans le couloir dans leurs robes bleues et à hauteur de genou les chaussettes restent emblématiques, suffisamment pour qu’elles soient encore évoquées dans des films récents comme Ready Player One et Doctor Sleep.

Assassinés à la hache par leur père, l’ancien gardien de l’hôtel, Delbert Grady, les jumeaux font une impression inoubliable en invitant le grand Danny Torrance à venir jouer avec eux “pour toujours et à jamais.” Une partie de ce qui les rend si effrayants C’est ainsi que le réalisateur Stanley Kubrick les encadre en ce moment. Alors que l’enfant acteur Danny Lloyd a colporté dans les couloirs sur son tricycle à basse altitude, l’opérateur (et inventeur) Steadicam Garrett Brown est monté sur un fauteuil roulant derrière lui, capturant des plans de suivi fluides avec un objectif grand angle.

Les images résultantes mettent le public au niveau de Danny, permettant aux téléspectateurs de voir les choses du point de vue d’un enfant pendant que la caméra glisse doucement dans les couloirs. Puis Danny contourne le coin et, avec le fracas d’un gong, s’arrête net dans le couloir, où les jumeaux ont bloqué son chemin. La caméra se rapproche de plus en plus d’eux, entrecoupant des éclairs de leurs corps dans une scène de meurtre sanglante. Reprenant son souffle, Danny ne peut que les regarder avec une horreur abjecte. Ces deux filles sont ses pairs, une vision lugubre du sort qui pourrait l’attendre si son esprit était piégé à l’Overlook.

7. Damien dans The Omen (1976)

De 1968 à 1976, une trinité impie de films pour enfants diaboliques a marqué la culture pop: Rosemary’s Baby, The Exorcist et The Omen. Réalisé par Richard Donner, The Omen est le moindre des trois. Pourtant, il est indéniable que le nom de Damien serait à jamais associé à l’Antéchrist après cela. (Toutes mes excuses à tous les lecteurs qui pourraient s’appeler Damien et qui ne sont pas l’Antéchrist).

Gregory Peck joue Robert Thorn, un diplomate américain qui adopte un bébé orphelin dans un hôpital de Rome après la mort de son nouveau-né. Il fait passer Damien pour son propre fils mais sa femme sent que quelque chose ne va pas avec le garçon. Peut-être que c’est parce que Damien est enclin à attaquer son visage devant les églises et à la renverser sur les rampes du deuxième étage avec son tricycle. “Elle fantasme que votre enfant est extraterrestre, que votre enfant est mauvais”, dit son psychiatre à Thorn, semblant pouvoir parler au nom de nombreuses mères de cette liste.

Il se trouve que la vraie mère de Damien est un chacal enterré dans un cimetière étrusque. (C’est mon insulte maternelle préférée, en fait: votre mère est un chacal enterré dans un cimetière étrusque!) Férocement défendue par les Rottweilers et les nounous sataniques, Damien est le genre d’enfant dont le sourire pousse les babouins dans un parc safari dans une frénésie d’auto-attaque. Il a une manière avec les animaux et même sa propre chanson thème: “Ave Satani”, (latin pour “Hail Satan”. Le compositeur Jerry Goldsmith a remporté un Oscar pour sa partition). L’Omen nous dit l’évidence: «L’enfant du diable sortira du monde de la politique.» La politique est cependant du théâtre, alors sur son chemin, Damien traite ses fidèles électeurs à un spectacle sanglant de pendaisons, d’empalements et de décapitations. Puis il regarde par-dessus son épaule et sourit.

8. Regan dans The Exorcist (1973)

Regan MacNeil (Linda Blair), 12 ans, est une fille adorable jusqu’à ce qu’elle commence à jouer avec les planches Ouija. Mères, prenez note: si votre fille se lie d’amitié avec un esprit nommé Captain Howdy, il y a une chance que ce soit un démon séculaire déguisé. Les parents peuvent essayer de protéger leurs enfants et filtrer les mauvaises influences, mais ils ne peuvent pas être avec eux 24h / 24 et 7j / 7. Le démon Pazuzu est en quelque sorte la mauvaise influence ultime, le pire cauchemar d’un parent pour ce qui pourrait arriver lorsque son enfant perd son innocence et devient plus averti (et vulgaire).

Sous l’emprise de Pazuzu, Regan se transforme au-delà de la reconnaissance, se poignardant avec un crucifix et subissant une transformation de voix méchante qui donne l’impression qu’elle a gargarisé des œufs crus et du whisky (l’actrice Mercedes McCambridge a en fait avalé ces choses et a fumé en chaîne avant d’exécuter la voix de démon ). Oui, il est juste de dire que l’Exorciste a fait tourner la tête en son temps … littéralement, dans la mesure où la tête de Regan fait une rotation lente et croustillante à 360 degrés alors qu’elle lance des obscénités aux prêtres.

Au lieu de vomir après avoir bu beaucoup comme un adolescent rebelle, Regan vomit de la soupe aux pois au projectile sur le visage des gens. Elle ne tue que deux ou trois hommes, mais elle est facilement l’enfant diable le plus grossier de cette liste. J’ai appris une nouvelle application d’au moins un mot de quatre lettres en écoutant Pazuzu parler par Regan. Si vous avez vu The Exorcist (et pourquoi ne l’auriez-vous pas fait, c’est le plus grand film d’horreur jamais réalisé et aurait dû remporter le prix du meilleur film), vous pouvez combler les lacunes de cette ligne de dialogue par vous-même: «Savez-vous quoi elle l’a fait? Ta fille qui sanglote?

9. Adrian dans Rosemary’s Baby (1968)

Même si Adrian, le petit fils du diable, n’apparaît jamais à l’écran dans Rosemary’s Baby, sa présence se ressent tout au long du film, à commencer par son titre même. Il est le résultat d’une conception cauchemardesque: le romarin titulaire, joué par Mia Farrow, est drogué par ses voisins et imprégné de force par Satan lui-même tandis qu’un clan de sorcières ombragé plane nu sur son lit. Au fur et à mesure que le bébé grandit en elle, Rosemary ne prend pas une lueur saine. Au lieu de cela, elle endure une douleur invalidante et devient une figure squelettique décharnée avec des joues enfoncées et des cernes sous ses yeux.

La chose dans son ventre ressemble plus à un parasite qui lui aspire la vitalité. Cela devient une menace pour sa propre santé et son bien-être. Envie de cornichons et de chocolat est une chose, mais lorsque votre grossesse vous pousse à consommer du foie cru, c’est généralement un mauvais signe. (Le végétarien Farrow l’a fait à la caméra pour le film).

Au moment où Rosemary erre dans un passage secret vers l’appartement de ses voisins et trouve son nouveau-né dans un berceau noir avec une croix à l’envers qui pèse dessus, Adrian est devenu un spectre si imminent que la terreur imaginaire de ses yeux est plus fort que n’importe quel visuel le film pourrait jamais évoquer. “Il a les yeux de son père.”

10. David dans Village of the Damned (1960)

Avec une durée de fonctionnement maigre de 74 minutes, la version originale en noir et blanc de Village of the Damned joue presque comme un épisode prolongé de The Twilight Zone. C’est un classique de l’horreur britannique avec une configuration intrigante. Un jour, tout le monde dans un rayon défini dans le village de Midwich perd mystérieusement connaissance. Même les pilotes dans des avions qui tombent en dessous d’une certaine altitude au-dessus sont affectés. Après leur réveil, les femmes du village, dont certaines vierges, se rendent vite compte qu’elles sont enceintes.

Basé sur le roman The Midwich Cuckoos, Village of the Damned n’est pas, comme nous l’avons vu, le seul film de cette liste à dépeindre la peur d’une mère que la vie qui grandit en elle soit en quelque sorte étrangère. La vraie peur dans ce film, cependant, vient lorsque les blondes platine de la taille d’une pinte sont nées. Praternellement intelligents mais sans émotion, les enfants partagent un esprit de ruche et ils ne sont jamais plus effrayants que lorsque leurs yeux brillent.

Lorsque nous rencontrons David pour la première fois, le meneur du groupe, il se glisse dans son berceau, utilisant ses pouvoirs mentaux pour obliger sa mère à mettre sa main dans une casserole d’eau bouillante. Un si gentil garçon. Plus tard, il fait enfoncer un homme dans un mur et un autre homme s’est mis le feu. En parlant de murs, il s’avère que l’imagination d’une brique est une bonne tactique pour bloquer la lecture mentale des parasites des couvées extraterrestres. Regardez vos enfants.

