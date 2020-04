Les doigts sont-ils morts dans Our Girl? Les fans ont laissé craindre pour le personnage de Sean Ward dans l’épisode 3 Cliffhanger – HITC

Our Girl de BBC One a laissé aux téléspectateurs un cliffhanger angoissant alors que le personnage préféré des fans, Fingers, se bat pour sa vie.

Our Girl a été l’un des programmes de nuit de la semaine les plus populaires de la BBC au cours des dernières années, avec des millions de téléspectateurs.

En mars 2020, le drame militaire est revenu pour sa quatrième série tant attendue après la troisième série en deux parties terminée en 2018.

Comme toujours avec une nouvelle série de Our Girl, une toute nouvelle gamme d’acteurs a été ajoutée, mais ce sont les personnages existants que les fans doivent surveiller, comme l’épisode 3 l’a montré de manière dramatique.

Après avoir apparemment réussi une mission presque sans faille, un membre de la 2 Section, Fingers, se bat pour sa vie après avoir été abattu et il est prudent de dire que les fans ont été laissés une épave nerveuse par la conclusion du cliffhanger à l’épisode 3.

Our Girl series 4 sur BBC One

La quatrième série de Our Girl est arrivée sur BBC One le 24 mars, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le mardi.

Après une série tumultueuse de tournées au Nigeria, au Népal et au Belize, Georgie rejoint la 2 Section en Afghanistan et l’équipe est chargée de vaincre un chef de guerre insurgé, Aatan Omar.

Dans l’épisode 3, la section 2 travaille pour sauver le Dr Bahil après qu’elle a été kidnappée par les insurgés et dans le processus, Omar est capturé.

Cependant, lorsque la force principale de la 2 Section est attaquée, l’une des équipes est touchée.

Les doigts meurent-ils dans Our Girl?

Fingers, joué par Sean Ward, est abattu juste au moment où il entre dans le transport blindé de la 2 Section et est laissé allongé sur le sol alors que Georgie tente de le sauver.

De façon angoissante, avant d’apprendre le sort de Fingers, l’écran devient noir et il nous reste le message «À suivre…»

L’épisode 4 contiendra les réponses

Le cliffhanger dramatique signifie que les téléspectateurs devront se connecter à l’épisode 4 de la semaine prochaine pour en savoir plus sur le sort de Frankie ‘Fingers’ Stille, qui est un personnage persistant dans Our Girl depuis la série 1.

Ce qui aggrave encore la situation de Fingers, c’est qu’il n’a pas été annoncé si Sean Ward quittera Our Girl ou non.

Bien que nous sachions que Michelle Keegan doit quitter à la fin de la série 4, il y a des points d’interrogation sur Sean, ce qui signifie que l’avenir de son personnage est douloureusement illimité.

Our Girl continue à 21 heures le mardi sur BBC One avec la série de six épisodes qui devrait se terminer le 28 avril.

