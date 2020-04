Les dommages que les aides auditives pourraient vous causer

Mexico.- Une utilisation excessive des écouteurs pourrait compromettre la santé auditive des personnes âgées de 12 à 35 ans, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’oreille humaine peut supporter entre 60 et 80 décibels sans causer de dommages, mais elle ne doit pas être utilisée pendant plus de quatre heures d’affilée.En outre, vous ne devez pas omettre les indications sur le volume et les décibels adéquats, car vous pourriez endommager les cellules ciliés de l’oreille interne, à haute fréquence.

Selon Fernando Díaz Rojas, directeur commercial de MED-EL México, comme le volume augmente de cinq décibels, deux heures et demie suffisent pour qu’une déficience auditive se produise.

Il est donc recommandé de n’utiliser que deux heures par jour dans des volumes qui ne compromettent pas notre écoute, ou si vous prolongez vous devez considérer que les décibels sont inférieurs à 40.

Plus: les jeux vidéo peuvent améliorer l’attention visuelle

En outre, selon l’OMS, des dommages peuvent survenir immédiatement avec une seule exposition, provoquant un inconfort mineur dans les oreilles, des douleurs, des démangeaisons et des difficultés d’audition.

Par conséquent, le spécialiste suggère d’écouter de la musique à faible volume sans dépasser 60% du maximum d’appareils audio; Limitez la durée d’utilisation quotidienne des aides auditives personnelles à moins d’une heure par jour.

Utilisez également des écouteurs qui n’entrent pas dans l’oreille, car ils sont moins agressifs car ils ne sont pas en contact direct avec l’oreille; Nettoyez les aides auditives, de préférence avec des solutions à 70% d’alcool ou des serviettes désinfectantes.

Il a appelé à des contrôles auditifs réguliers pour détecter une éventuelle perte auditive à un stade précoce. (ntx)

JAHA

Le poste Les dommages que les aides auditives pourraient causer sont apparus en premier sur Siete24.