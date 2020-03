Les droits de télévision, un élément clé de l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a expliqué dimanche 22 que l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 “détruirait le rêve olympique de 11 000 athlètes“Ses déclarations sont intervenues après l’annonce de la nouvelle que la plus haute instance en charge de la compétition envisageait de la reporter. Et ce ne serait pas surprenant. crise mondiale des coronavirus, plusieurs événements massifs ont déjà été annulés ou reportés, comme c’est le cas pour l’Eurocup ou l’Eurovisón. Le dernier bastion encore debout est les Jeux Olympiques, mais vu les circonstances, la question est fréquente: Pourquoi ne sont-ils pas suspendus? Ou plutôt, Est-ce juste pour les rêves des athlètes?

Le président du CIO, Thomas Bach

Les graves pertes économiques qu’une annulation de cette ampleur peut entraîner sont des vox populi. Cependant, après l’annonce par le CIO du délai de quatre semaines pour envisager l’avenir des jeux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a supposé la possibilité de suspension de ces. La première chose qui me vient à l’esprit à ce stade est l’impact que cela aurait sur le tourisme de Tokyo, mais l’importance de cette industrie sur l’économie japonaise. c’est encore très léger. Selon le bureau d’études économiques de la CEIC, les dépenses touristiques sont à peine représentaient 0,9% du PIB du Japon en 2018.

D’un autre côté, il apparaît que les dépenses qu’ils ont déjà faites pour la construction d’infrastructures et, bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels à ce sujet, fin 2019, les organisateurs estimaient que cela atteindrait le 11 500 millions d’euros, répartis entre différents agents: la ville de Tokyo (5 037 millions), le comité d’organisation japonais (5 087) et l’État central (1 265 millions). Cependant, depuis les Jeux Olympiques. de Moscou (1980), qui a subi une tentative de sabotage des États-Unis – ce sont les années de la guerre froide – l’assurance contre les risques est généralement utilisée pour ce qui pourrait arriver. Une crise comme celle du coronavirus est couverte.

Rupture de contrat avec TV

Alors quel est le problème? Le nœud du problème réside avant tout dans les droits de télévision, devenus l’une des sources de revenus les plus importantes pour le CIO. Par exemple, le réseau américain NBC a déboursé 4 380 millions d’euros pour les quatre éditions de jeux qui se sont déroulées entre 2014 et 2020. Et pendant les Jeux Olympiques. ils avaient déjà vendu les droits de diffusion, les chaînes avaient fait de même avec les espaces publicitaires. C’est là qu’une réclamation éventuelle vient de tous les opérateurs, ainsi que d’autres agents liés à la publicité, ce qui porterait le montant des dépenses à une donnée très improbable à saisir dans un élément d’assurance.

De plus, comme cela s’est produit avec la Coupe d’Europe, qui a dû être reportée d’un an afin de ne pas coïncider avec d’autres compétitions et publier le calendrier, les Jeux olympiques de 2020 ont options de date très limitées. En regardant à nouveau vers les chaînes, nous devons porter notre regard sur la BCN, qui fin 2020 célèbre la NFL, donc vous ne voulez pas qu’ils se réunissent à temps.

Le village olympique, un facteur oublié

Un autre problème dérivé serait le village olympique, c’est-à-dire les appartements qui sont aménagés pour abriter les membres des différentes délégations. Ces ont déjà été vendus à d’autres personnes, qui avait prévu d’entrer pour vivre avant 2023, attendant auparavant un processus de réajustement. Si le concours est reporté, le délai de livraison est également reporté, avec pour conséquence non-respect des délais et renégociation du contrat.

Quoi qu’il en soit, il semble que Tokyo soit sur le point de suspendre les Jeux Olympiques pour la deuxième fois de son histoire. Et est-ce la ville japonaise a dû démissionner en 1940 pour être le lieu d’été pour la politique expansionniste en Chine. Helsinki a ensuite assumé le rôle d’hôte, bien que la compétition ait finalement été suspendue en raison de la Seconde Guerre mondiale, inscrivant dans l’histoire le “Jeux manquants“

.