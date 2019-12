Les droits sur les films LEGO passent de Warner Bros à Universal Pictures

Les droits sur les films LEGO vont de Warner Bros. à Universal Pictures

Après la mauvaise performance de ses deux dernières photos LEGO, Warner Bros a laissé ses droits de film sur la propriété du jouet s'éteindre. Selon The Hollywood Reporter, c'est Universal Pictures qui ramasse les morceaux dans un accord qui leur donnera des droits exclusifs pour faire des films basés sur la marque LEGO âgée de 70 ans.

Le producteur Dan Lin et sa bannière Rideback, qui a réalisé les quatre précédents films de cinéma, restent attachés aux nouveaux films sous l'égide d'Universal.

La première entrée animée dans la franchise de films, 2014 Le film Lego, a été une énorme surprise de 468,1 millions de dollars. Malheureusement, Warners a eu du mal à récupérer l'éclairage dans une bouteille. En 2017, ils ont sorti deux films dérivés à moins de six mois l'un de l'autre, l'un le plus performant Le film LEGO Batman (312 millions de dollars au box-office mondial) et mal reçu Le film LEGO Ninjago (123,1 millions de dollars au box-office mondial). Cette année Le film LEGO 2: la deuxième partie était un grand perdant d'argent pour le studio, ne gagnant que 191,3 millions de dollars sur un budget de 100 millions de dollars, malgré le retour de Chris Pratt et de la distribution vocale du hit original. En fin de compte, la sursaturation et le temps n'avaient pas été bons pour la marque.

Avant de laisser ses droits expirer, Warners était en développement sur deux autres films LEGO, dont The Billion Brick Race avec Jason Segel fournissant le script et éventuellement la réalisation, et une suite à Le film LEGO Batman avec Chris McKay qui devrait revenir en tant que réalisateur et une date de sortie en 2022. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre de ces projets se concrétisera.