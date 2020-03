Les écrivains de bureau ont tenté de séparer Jim et Pam pour la dernière saison

Les scénaristes étaient très proches de la rupture de Jim et Pam lors de la dernière saison de “The Office”.



Le Bureau a presque fini avec une fin très différente pour Jim et Pam. Comme expliqué dans le nouveau livre d’Andy Green, The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, beaucoup de gens dans les coulisses voulaient mettre fin à la série avec la rupture du couple lors de la dernière saison.

Vince Bucci / .

John Krasinski (Jim) était en fait un grand fan de la fin la plus sombre: «Mon argument à Greg était que nous avons fait tellement de choses avec Jim et Pam, et maintenant, après le mariage et les enfants, il y avait un peu d’accalmie là-bas , Je pense, pour eux sur ce qu’ils voulaient faire… Pour moi, c’était: «Pouvez-vous avoir cette relation parfaite passer par une scission et la garder?», Ce qui bien sûr vous ne pouvez pas. Et j’ai dit à Greg: «Ce serait vraiment intéressant de voir comment cette séparation affectera deux personnes que vous connaissez si bien.»

L’écrivain Brent Forrester a confirmé ce que dit Krasinki, ajoutant: «Greg voulait vraiment faire quelque chose d’extrêmement risqué et à fort enjeu, à savoir les documentaires et nous voyons quel effet cela a eu sur ces personnages. Et il allait y avoir un épisode de réunion où vous verrez que Jim et Pam se sont séparés à ce moment-là, et ils auront leur réunion dans l’épisode de réunion. “

Après une scène où Brian sauve Pam d’un assaut, commençant une mauvaise fin possible pour Jim et Pam, la réaction du public a été si négative que la série a dû apporter des modifications radicales et changer de direction.

“Les gens n’aimaient absolument pas cela”, a déclaré l’écrivain Owen Ellickson. «Ils étaient dérangés qu’il puisse y avoir un triangle dans lequel Pam et Jim seraient impliqués et encore plus insultés que nous pensions qu’ils pourraient croire cela. C’est ce que j’ai ressenti. Greg a absolument allumé un centime après cela et nous nous sommes éloignés, je pense assez habilement étant donné la rapidité avec laquelle nous avons dû le faire. »

[Via]

.