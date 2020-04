Les éditions collector «The Last Of Us Part II» disponibles en précommande

Les détaillants ont dévoilé leurs éditions de collection respectives de The Last of Us Part II de Naughty Dog.

Quelques semaines après l’annonce de la sortie de The Last of Us Part II par Naughty Dog, la responsable des studios mondiaux, Hermen Hulst, a annoncé que le jeu serait désormais disponible le 19 juin 2020. Désormais, les détaillants font la pré-commande tant attendue disponible, et les fans peuvent enfin avoir un aperçu des éditions du collecteur.

L’édition standard de The Last of Us Part II est disponible en précommande sur Amazon et Best Buy pour un coût de 59,99 $. Cependant, l’édition spéciale du jeu est disponible sur Amazon et Best Buy pour 79,99 $, pour lesquels les fans recevront le jeu complet sur 2 disques, un mini livre d’art de 48 pages, Steelbook, un ensemble de 6 avatars et une PS4 thème dynamique. De plus, l’édition standard et spéciale comprendra la mise à niveau de la capacité des munitions et des bonus de précommande pour le manuel de formation à la fabrication.

Best Buy, Amazon et Walmart publient également une édition collector de The Last of Us Part II qui comprend une statue Ellie de 12 pouces, Steelbook, un mini livre d’art de 48 pages, Ellie’s Bracelet, 6 épingles, 5 autocollants, ensemble Avatar , bande sonore numérique, artbook numérique, thème dynamique et une impression d’art lithographique et lettre de remerciement aux fans. Au prix de 169,99 $, les bonus de précommande pour l’édition collector seront les mêmes que pour l’édition spéciale.

Enfin, l’édition Ellie de The Last of Us Part II sera disponible chez Best Buy, Amazon et Walmart au prix de 229,99 $. En plus des bonus de précommande de l’édition spéciale et collector, l’édition Ellie du jeu comprendra les éléments de l’édition collector plus le sac à dos Ellie, un patch brodé et un disque vinyle de 7 pouces contenant de la musique de la bande originale.

Vous pouvez consulter les photos des différentes éditions collector ci-dessous.

Le premier jeu vidéo se concentre sur la relation entre un contrebandier nommé Joel et Ellie, 14 ans, cette dernière pouvant être la clé pour guérir la pandémie mortelle qui a entraîné le monde post-apocalypse du jeu. Embauché pour faire sortir Ellie d’une zone de quarantaine, Joel se retrouve à compter sur l’adolescente tout autant qu’elle compte sur lui alors qu’ils se battent pour survivre lors de leur voyage à travers les États-Unis.

La chaîne HBO développe actuellement une adaptation télévisée qui couvrira les événements du premier jeu, la prochaine suite intitulée pouvant servir de base à du contenu supplémentaire. Le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin et Neil Druckmann, sera le stylo et le directeur de la série. L’adaptation de HBO sera une coproduction avec Sony Pictures Television et en association avec PlayStation Productions. Carolyn Strauss et le président de Naughty Dog, Evan Wells, sont également producteurs exécutifs.

