Les effets visuels mandaloriens connectés à la guerre des étoiles originale – / Film

Le MandalorienLe mélange d’effets pratiques et numériques est l’une des principales raisons du succès de l’émission Disney +. La nouvelle technologie, qui permet aux cinéastes de créer des environnements contrôlés avec des écrans qui projettent des décors en temps réel derrière les acteurs, était de pointe, mais l’effet était un film de Star Wars à l’ancienne. Mais il y a un lien encore plus grand avec les films originaux de Star Wars cachés dans les effets visuels de The Mandalorian – et la raison pour laquelle la série se sent si proche de ces premiers films.

ICG Magazine a publié un long article sur l’intersection de la technologie et de la cinématographie dans The Mandalorian grâce à l’utilisation de la toute nouvelle technologie en temps réel de l’émission. C’est grâce à cette technologie que l’équipe des effets visuels de The Mandalorian a pu établir un lien plus étroit avec les films originaux de Star Wars. Richard Bluff, superviseur d’ILM VFX, a déclaré à ICG:

“Il y a eu un nombre énorme d’éléments pratiques tournés pour les films Star Wars précédents, nous avons donc tiré le maximum de la bibliothèque de ressources d’ILM. Par exemple, il y a une scène dans l’épisode cinq où Mando voit deux Banthas au loin. J’étais catégorique: nous ne devrions pas construire un Bantha à fourrure entièrement animé et gréé pour seulement deux clichés et j’ai suggéré de retirer les plaques des quotidiens d’A New Hope. Je savais que je pouvais trouver un plan de tir pour en tirer parti. »

C’est la raison pour laquelle la série se sent chez elle aux côtés de A New Hope, The Empire Strikes Back et Return of the Jedi – elle utilise en fait des séquences et des quotidiens de ces trois films. Bluff a révélé que les images n’étaient pas le seul élément utilisé dans leurs effets. En hommage aux films originaux, l’équipe a utilisé une peinture mate originale de Ralph McQuarrie, en hommage au style distinct, tactile et à petit budget de A New Hope.

“Quand Mando vole vers Tatooine, nous voyons en fait le [Ralph McQuarrie] peinture mate vue au début du film original », a déclaré Bluff. «Nous avons réutilisé une autre peinture de Mos Eisley pour un fly-in; dans ce cas, j’ai envoyé un photographe à l’endroit exact où George a tourné son assiette d’origine, capturant des éléments haute résolution afin que nous puissions les améliorer si nécessaire. »

La saison 1 de Mandalorian est diffusée sur Disney + maintenant. La saison 2 devrait débuter en automne 2020.

