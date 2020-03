Les émissions de télévision et les films que tout le monde met en quarantaine en ce moment sur Netflix – .

La pandémie de coronavirus COVID-19 nous a tous coincés chez nous en ce moment afin de ralentir la propagation du virus – et, en plus de travailler à domicile, les quarantaines ont également signifié que le temps consacré à la diffusion en continu de la télévision et des films de services comme Netflix est à travers le toit en ce moment.

Voici un aperçu du contenu le plus regardé sur Netflix en ce moment, y compris les meilleures émissions de télévision et films en ce moment.

Surprenant personne, une nouvelle enquête Morning Consult / Hollywood Reporter qui prétend offrir un aperçu des services de streaming que les gens regardent le plus pendant que nous sommes tous en train de nous cacher et de mettre en quarantaine à la maison pour arrêter la propagation du coronavirus comprend exactement celui vous attendez en haut de la liste.

Netflix a émergé comme le gagnant haut la main, avec 35% des répondants le choisissant contre 12% des répondants choisissant l’option de deuxième place, qui est répertoriée comme «autre chose». Explique Morning Consult sur les résultats, “Trente-cinq pour cent des 2 200 adultes américains interrogés ont déclaré que c’était la plateforme de streaming qu’ils avaient regardée le plus souvent depuis que les conseils d’experts en santé recommandaient de rester à l’écart des rassemblements publics plus tôt ce mois-ci.” Cela soulève cependant la question – avec la popularité de Netflix qui ne fait que croître grâce au public captif qui est maintenant coincé à la maison et le regarde d’autant plus, où sont-ils attirés par le choix apparemment illimité que Netflix peut offrir?

Netflix a commencé à produire ses propres listes quotidiennes du Top 10 des contenus les plus populaires de ses services. Les classements comprennent des listes distinctes pour les séries télévisées ainsi que pour les films, et ils englobent la totalité de la bibliothèque de contenu de Netflix – pas seulement le contenu original du streamer lui-même.

Par exemple, il ne sera certainement pas surprenant que la série télévisée la plus populaire sur le service en ce moment soit la série documentaire télévisée originale Bonkers Netflix qui raconte l’histoire de Joe Exotic, un éleveur de tigres excentrique et propriétaire d’un parc d’animaux exotiques qui finit par être verrouillé. en prison pour avoir tenté de tuer un propriétaire de parc animalier rival. Les médias sociaux ont contribué à faire exploser la popularité de la série, en partie grâce à la distribution colorée de personnages et à l’histoire qui devient de plus en plus étrange, plus vous regardez.

Pendant ce temps, le meilleur film en ce moment sur Netflix est celui dont je n’ai jamais entendu parler, un drame dirigé par Mel Gibson en 2016 appelé Blood Father. Donc, il y a ça.

Les listes changent quotidiennement, et il est intéressant de les suivre en raison de la façon dont elles offrent un aperçu unique de ce qui est populaire sur le service de streaming dominant à un moment donné. Netflix, cependant, n’a pas vraiment divulgué de détails sur la méthodologie derrière ces classements, il pourrait donc être utile de garder cela à l’esprit. En attendant, voici ce qui est le plus populaire sur le service en ce moment, alors que nous entamons notre deuxième mois de la pandémie de coronavirus:

Le Top 10 des séries TV sur Netflix

Tiger King

Ozark

Tous américains

Maîtres de voitures

L’amour est aveugle

Peu orthodoxe

Le bureau

Boss Baby

Fait maison

100 humains

Les 10 meilleurs films sur Netflix

Père de sang

La plateforme

Badland

Débouché

Miracle dans la cellule numéro 7

Le film Angry Birds 2

Spenser Confidential

L’occupant

2012

Le grinch

