Les émissions Netflix les plus regardées pendant les quarantaines de coronavirus de mars – .

Netflix continue de fournir un répit bien nécessaire à l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui est responsable de la plupart des résidents américains confinés à leur domicile en ce moment et des entreprises devant rester fermées pendant un certain temps.

Notre liste des émissions télévisées les plus regardées sur Netflix au cours du mois de mars reflète la série que les gens ont le plus grisée lorsque la première vague de quarantaines et de commandes à domicile a commencé à baisser.

L’une des choses les plus certaines à propos de la culture pop est à quel point il est incertain d’essayer de choisir les gagnants et les perdants. Pour prévoir ce qui pourrait finir comme un hit et ce qui se retrouverait sur le tas de ferraille historique de films, d’émissions de télévision et autres. Considérez, par exemple, cette étrangeté absolue que personne n’a vu venir – qu’un éleveur de tigres flamboyant et excentrique nommé Joe Exotic deviendra l’icône pop déterminante de l’ère de la quarantaine. Netflix a abandonné son documentaire bourdonnant Tiger King juste au moment où l’épidémie de coronavirus entrait dans sa phase la plus critique, entraînant des fermetures et des quarantaines aux États-Unis – et cette nouvelle émission insensée de Netflix attendait d’être découverte et binguée.

Après avoir accumulé une tête de vapeur grâce au fort bouche à oreille qui a circulé en ligne, la série a émergé comme un succès – et il est si populaire, en fait, que Netflix ajoute un épisode supplémentaire la semaine prochaine. Était-ce la série Netflix la plus populaire du mois de mars, sur la base des données régulières qui alimentent nos classements mensuels? Continuer à lire.

Comme toujours, l’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood a partagé avec . un résumé de ses activités de plus de 2 millions d’utilisateurs en mars, qui comprenait le Netflix montre que ces utilisateurs passaient le plus de temps à regarder. Tiger King ne s’est pas retrouvé en haut de la liste, un fait qui peut probablement être attribué au fait qu’il n’apparaissait pas sur Netflix avant la fin de mars.

Comme vous pouvez le voir dans la liste complète au bas de cet article, les séries étrangères comprennent en fait la plupart des 5 meilleures machines à sous de ce mois-ci (y compris Elite, sur le drame et le meurtre dans une école privée en Espagne; Crash Landing on You, un drame sud-coréen sur une mondaine qui a accidentellement traversé la frontière en Corée du Nord et Sex Education, sur les enchevêtrements romantiques des adolescents au Royaume-Uni).

La série de téléréalité Love is Blind était la meilleure émission Netflix sur notre liste pour mars, et elle a connu un peu d’amour depuis que sa finale a été ajoutée au streamer fin février. Une fois le mois de mars arrivé, tout le monde rattrapait toujours la série de rencontres à succès construite autour d’une nouvelle expérience (et si vous preniez un tas de gens et les enfermiez pour voir s’ils tombent amoureux les uns des autres, à perte de vue? en d’autres termes, dépendent en fait de la… vue?)

Je dois avouer que le tout semblait assez idiot au début (regardez la bande-annonce, si pour une raison quelconque vous avez manqué ou n’êtes pas encore au courant du phénomène Love is Blind), mais ne vous êtes pas rendu compte que cela rendrait en fait assez convaincant LA TÉLÉ. Beaucoup de participants étaient très sympathiques, contrairement à la façon dont les réseaux veillaient et empilaient toujours leurs émissions de téléréalité au milieu des années 2000 avec des reines dramatiques et des mess chauds, en espérant que vous ne seriez pas en mesure de vous détourner des visuels de l’épave du train.

En ce qui concerne le reste de la liste de ce mois-ci, je suis en train de parcourir Crash Landing on You et j’ai trouvé que c’était un voyage assez agréable jusqu’à présent. La raison est simple: c’est à la fois un sentiment de bien-être, ce que la plupart des gens pourraient mal utiliser en ce moment pendant ces périodes étranges, et le fait qu’il se déroule en Corée égratigne la démangeaison de voyageurs comme moi qui ont hâte de commencer à voler une fois ces verrouillages terminés.

Voici un aperçu des meilleures séries Netflix pour mars, par Reelgood:

L’amour est aveugle

Élite

Crash atterrissant sur vous

Éducation sexuelle

Choses étranges

Je ne suis pas d’accord avec ça

Les épreuves de Gabriel Fernandez

Tiger King: meurtre, chaos et folie

Money Heist

Tu ferais mieux d’appeler Saul

