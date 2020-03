Les émissions pour enfants en streaming sur Amazon sont gratuites pour tous les clients – / Film

Amazon a supprimé le mur payant pour la diffusion de programmes pour enfants sur sa plate-forme Prime Video. Des émissions pour enfants en streaming sur Amazon telles que Arthur, Caillou, Peppa Pig, et plus seront disponibles gratuitement pour tous les clients dans le monde, qu’ils aient ou non un compte Amazon Prime. Plus de 40 émissions pour enfants seront disponibles en streaming gratuitement.

Les auto-quarantaines s’étalant indéfiniment au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les familles ont désespérément besoin de divertissements pour enfants pour remplir les longues heures – parce que regarder Frozen 2 encore et encore ne peut durer aussi longtemps. Selon Variety, Amazon cherche à répondre à ce besoin en proposant plus de 40 émissions pour enfants à diffuser gratuitement dans le monde entier.

Des titres qui n’étaient auparavant disponibles que pour les clients Prime Video comme les classiques PBS Arthur, Caillou, Cyberchase, Daniel Tiger’s Neighborhood et Odd Squad, ainsi que des produits de base européens comme Peppa Pig et Ben & Holly’s Little Kingdom, seront disponibles aux côtés de la série originale d’Amazon comme Ajoutez simplement Magic, Pete the Cat et If You Give a Mouse a Cookie à tout le monde avec un compte Amazon valide (pas nécessairement un compte Prime Video), auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Les émissions sont disponibles pour les clients d’Amazon dans le monde entier, bien que la disponibilité des titres varie selon la région. Vous pouvez voir la page de destination pour la programmation gratuite pour les enfants ici.

Amazon propose également plus de 80 films familiaux à regarder gratuitement, avec des publicités, sur IMDB TV, avec des titres comme Shrek Forever After, Scooby-Doo: The Movie, Stuart Little, Rugrats Go Wild, The Muppets Take Manhattan, The Smurfs, Parmi les titres disponibles, Early Man d’Aardman, The Care Bears Movie et All Dogs Go to Heaven.

Amazon, comme le service familial Disney +, fait appel aux parents qui ont du mal à garder leurs enfants occupés alors que la crise des coronavirus se prolonge. Bien qu’ils puissent trouver des fans improbables dans la génération Y cherchant à revisiter leurs émissions d’enfance préférées sur PBS. Nous saurons si les mèmes Arthur explosent à nouveau.

