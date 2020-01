Les émissions télévisées et films préférés de Barack Obama de 2019, révélés

Bien que vous pensiez que l’ancien président Barack Obama aurait trop à faire pour rester à jour sur les derniers films à succès, albums de musique et livres, il est clair pour ses adeptes des médias sociaux que, peu importe à quel point il est occupé , le divertissement reste une priorité. Obama a récemment publié des listes de ses livres, émissions de télévision et films préférés de 2019 à ses abonnés sur Instagram et Twitter. En disant que tous ses favoris choisis «ont rendu l’année dernière un peu plus lumineuse», Obama a partagé ses favoris comme celui-ci ces dernières années.

Les meilleurs films de Barack Obama en 2019

Ensuite, mes films et émissions de télévision préférés de 2019. Bien sûr, il y a aussi American Factory, un film de notre propre société de production, Higher Ground, qui a récemment été sélectionné pour un Oscar. Voici la liste complète: pic.twitter.com/PEcgwotcxm

– Barack Obama (@BarackObama) 29 décembre 2019

L’ancien président de 58 ans a partagé ses choix pour ses films préférés de 2019 avant de célébrer la nouvelle année.

Parmi eux se trouvait Booksmart, réalisé par Olivia Wilde et avec Beanie Feldstein et Kaitlyn Dever. Booksmart a fait ses débuts en mars et s’articule autour de deux aînés du secondaire qui regrettent le temps qu’ils ont passé à étudier plutôt qu’à s’amuser. Le film a valu à Feldstein une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie.

Un autre choix populaire parmi les favoris d’Obama est The Irishman de Netflix, réalisé par Martin Scorsese. Ce film met en vedette Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci et jouit d’une grande popularité sur le site de streaming depuis sa sortie fin novembre.

Un autre film récent de Netflix qui a fait la liste d’Obama était Marriage Story, un film dépeignant une famille travaillant à travers leur séparation avec Scarlett Johansson et Adam Driver, et réalisé par Noah Baumbach. Netflix a relevé sa barre cette année, publiant plus de contenu original que n’importe quelle année précédente.

La liste des favoris d’Obama comprenait également le film American Factory que lui et sa femme, Michelle, ont sorti avec leur nouvelle société de production, Higher Ground Productions. Higher Ground s’est associé à Netflix pour American Factory. Racontant l’histoire d’une usine d’une entreprise chinoise dans l’Ohio, le documentaire est le premier film créé par la société de production d’Obamas.

Les meilleurs choix télévisés de Barack Obama en 2019

Bien qu’il n’en ait énuméré que quelques-uns, les choix télévisés d’Obama montrent clairement que l’ancien président est un fan de drames.

Fleabag, d’Amazon Prime, a reçu une mention et le compte Twitter officiel de l’émission a rapidement tweeté une réponse qu’ils appréciaient son approbation. Fleabag est une comédie dramatique qui met en scène la vie d’une jeune femme vivant à Londres

Watchmen, un drame de super-héros de HBO, a également reçu un cri d’Obama, tout comme Unbelievable de Netflix, une série limitée de vrai crime qui suit des détectives découvrant la vérité sur un viol présumé.

Les trois émissions ne sont disponibles que par abonnement ou par câble premium, mais figurent parmi les mieux notées sur leurs plateformes respectives. Bien qu’il n’ait énuméré que ces trois, il a déclaré qu’il les considérait comme «aussi puissants que les films» et ses choix montrent clairement qu’il est un fan de divertissement puissant et émouvant, à la fois dans les films et à la télévision.

Les meilleurs livres de Barack Obama en 2019

Voir ce post sur Instagram

Au cours des prochains jours, je partagerai ma liste annuelle de favoris – livres, films et musique – avec vous tous. C’est devenu une petite tradition amusante pour moi, et j’espère que c’est pour vous aussi. Parce que, alors que chacun de nous a beaucoup de choses qui nous occupent – vie professionnelle et familiale, engagements sociaux et bénévoles – des débouchés comme la littérature et l’art peuvent améliorer nos expériences quotidiennes. Ils sont le tissu qui aide à créer une vie – l’album qui nous soulève après une longue journée, le livre de poche à oreilles de chien que nous prenons sur l’étagère pour donner à un ami, le film qui nous fait penser et ressentir dans un nouveau façon, des œuvres qui nous aident simplement à nous échapper un peu. Pour commencer, voici les livres qui ont rendu l’année dernière un peu plus lumineuse pour moi. La plupart d’entre eux sont sortis en 2019, mais quelques-uns étaient des anciens qui étaient nouveaux pour moi cette année. J’espère que vous les apprécierez autant que moi.

Un post partagé par Barack Obama (@barackobama) le 28 décembre 2019 à 13h17 PST

En plus de partager ses films et émissions de télévision préférés de l’année écoulée, Obama a également énuméré ses recommandations de livres préférés de 2019. Comme les années précédentes, la plupart des livres qu’il a partagés sont des ouvrages historiques et des romans littéraires.

Dire que la littérature et l’art sont utiles comme débouchés qui «peuvent améliorer nos expériences quotidiennes», c’est la deuxième fois cette année qu’il a pris l’habitude de partager certaines de ses lectures préférées de l’année.

Inclus dans sa liste de fin d’année, Lost Children Archive de Valeria Luiselli, un roman sur la crise des migrants; Normal People de Sally Rooney, une histoire d’amour calme et pittoresque qui est en train d’être adaptée dans une émission de télévision par Hulu; et The Topeka School de Ben Lerner, qui explore les identités chez les hommes blancs.