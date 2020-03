Les employeurs doivent prendre soin de leurs travailleurs en cas d’urgence: jeune entrepreneur

Monterrey.— José Alejandro Reyna Aguilar, directeur de l’Institut de la jeunesse de Nuevo León, a élevé la voix et a répondu au propriétaire du Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, qui a déclaré que le Covid-19 n’était pas très meurtrier.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le jeune homme d’affaires a interrogé également le propriétaire de TV Azteca pour avoir “effrayé les gens” et aussi, de manière irresponsable, avertissant que le Covid-19 n’est pas dangereux, que la vie Cela continue et si les gens ne travaillent pas, ils mourront, mais de faim.

Aucune entreprise, a-t-il dit, n’est plus importante que la santé des gens, vous ne pouvez risquer aucun travailleur pour des intérêts économiques.

Message à Salinas Pliego #YoMeQuedoEnCasa

Beaucoup de gens ont demandé mon avis sur la position irresponsable de Ricardo Salinas Pliego, propriétaire de TV Azteca México, Tiendas Elektra, Totalplay, etc. J’ai fait cette vidéo pour exprimer ce que je pense. Le Mexique doit décider différemment de l’Italie et de l’Espagne, les hommes d’affaires font partie de la solution, les gouvernements, une autre partie importante, mais la dernière décision est la nôtre, nous ne devons pas retourner à notre vie normale, ni être paralysés, nous devons obéir à ce que dit l’OPS / OMS Mexique – OPS / OMS Mexique et les gouvernements responsables, nous ne devrions pas tous tomber malades tout d’un coup pour que tout le monde puisse être bien soigné, c’est pourquoi #YoMeQuedoEnCasa

Publié par Alejandro Reyna Aguilar le mercredi 25 mars 2020

«Un employé reconnaissant avec une bonne attitude vous rapportera beaucoup plus que des employés qui ont travaillé dans des situations à risque pour réaliser un bénéfice de quelques semaines seulement.

Il a déclaré que si un homme d’affaires renvoyait des travailleurs chez eux et leur offrait une protection, ils constateraient le niveau infini d’appréciation et d’engagement pour développer une entreprise.

José Alejandro Reyna Aguilar, sait de quoi il parle, et avec 11 ans d’expérience dans l’industrie du recyclage, il a installé plus de 1500 usines de recyclage dans 12 pays d’Amérique latine, offrant des emplois à plus de 25000 personnes.

«Mon cœur est entrepreneur et recycleur, il y a deux ans j’ai pris le poste de directeur de l’Institut des jeunes de Nuevo León. Ce que nous avons fait à l’Institut était une étude de marché des entreprises où nous avons identifié ce dont les jeunes de l’État avaient besoin et notre norme a augmenté de 700%, passant de 30 000 jeunes à plus de 240 000 jeunes l’année dernière. »

Dans une interview à Siete24 news, José Alejandro Reyna Aguilar a commenté que les déclarations de Ricardo Salinas Pliego, présentées par le chauffeur vedette de TV Azteca, Javier Alatorre, l’ont fait réfléchir au milieu de la crise que connaît la pandémie de Covid-19.

Il a souligné que les entrepreneurs travaillent pour le bien des familles et que le bien-être économique ne doit pas être mis avant la santé des gens.

“Les entrepreneurs font de grands efforts pour que les gens soient calmes et sûrs. Nous travaillons tous pour que nos familles se portent bien, mais si les entrepreneurs ne pensent pas aux familles de nos gens, alors qui nous sommes, l’économie est importante mais pas plus que la santé “, a-t-il souligné.

Reyna Aguilar a souligné qu’un grand nombre de personnes applaudissaient le message de Salinas Pliego, mais il y avait un petit pourcentage qui ne l’a pas fait, qui considèrent qu’il n’est pas question de sortir en masse dans la rue car le risque d’être infecté en même temps entraînerait «un catastrophe »aux conséquences incalculables.

Il a précisé qu’il ne s’agit pas de ne laisser absolument personne, car l’économie serait paralysée et alors de quoi vivrions-nous?

C’est, a-t-il dit, que seuls ceux qui doivent le faire sortent et les infections continuent de passer au fil des semaines afin d’avoir des infrastructures médicales pour tous et d’être bien soignées.

Il considère que les employeurs sont dus aux salariés et à ce stade de la quarantaine, ceux qui ont la possibilité économique de retourner deux ou trois mois des nombreuses années qu’ils leur ont servies, doivent le faire pour ne pas les mettre en danger.

Vous pouvez être intéressé Tunden dans les réseaux sociaux Salinas Pliego, l’accusez d’insensible

«Si vous êtes un commerçant indépendant et que vous devez travailler pour manger, faites-le, les infections vont être moins ainsi et elles permettront aux soins de santé d’être plus efficaces pour nous servir tous; Ils disent que ce n’est pas fatal, c’est mortel au moment où cela nous arrive à tous en même temps, ce n’est pas la maladie mortelle, ce sont les systèmes de santé déficients que nous avons dans tout le pays, il y en a qui sont efficaces mais il n’y a pas de système qui supporte ont des milliers de personnes infectées par le virus en même temps “, a souligné l’homme d’affaires royal.

L’appel, a-t-il souligné dans l’interview, s’adresse à ceux qui ont la capacité économique de laisser des employés à la maison; Il ne s’agit pas non plus de travailler, il s’agit d’être productif à domicile, le soi-disant «bureau à domicile», c’est l’idéal, qu’ils travaillent à domicile et ne les mettent pas en danger.

Le chef d’Injuve Nuevo León a estimé que c’est la façon de pouvoir aider les gens, car ce n’est pas le moment de maintenir une vision sur la façon de faire plus d’affaires.

“Je ne vois pas la raison pour laquelle nous voulons continuer à gagner plus d’argent alors que cela ne devrait pas être la vision des entrepreneurs, encore moins des nouveaux entrepreneurs, bien que la grande majorité ne le pense pas.”

Cependant, il a reconnu qu’il y a des entreprises qui peuvent faire faillite si elles suspendent leur travail, donc si elles doivent travailler pour survivre, elles doivent le faire, mais il ne s’agit pas de gagner de l’argent en le faisant “c’est de manger, de survivre et nous devons le faire, Il sera pratiquement impossible que tout le travail s’arrête. »

Seven24.mx

ebv