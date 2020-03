Les enfants Belcher essaient d’écrire une nouvelle chanson scolaire

“Wag the Song” est un épisode classique de Bob’s Burgers, avec les enfants Belcher et Bob et Linda chacun face à leurs propres batailles. Tina, Gene et Louise doivent écrire une nouvelle chanson d’école sur l’insistance de M. Frond, tandis que Bob se retrouve en désaccord avec Jimmy Pesto.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the most recent episode of Bob’s Burgers.]

«Bob’s Burgers» | FOX via .

Tina veut qu’on se souvienne de «Bob’s Burgers»

Les épisodes de Bob’s Burgers s’ouvrent avec tous les élèves de l’école Wagstaff recevant leurs photos de l’école. Tina n’en a pas, car elle est malade le jour de la photo chaque année. Elle est triste de ne pas laisser sa marque à l’école comme les autres élèves.

À l’assemblée scolaire, M. Frond annonce qu’il y aura un concours pour choisir une nouvelle chanson pour l’école. Les élèves écriront et interpréteront une chanson, et celle qui recevra les applaudissements les plus forts gagnera. Louise reconnaît immédiatement que les enfants chargés de choisir la chanson signifient que la chanson la plus stupide gagnera.

Elle se joint à Gene pour faire la chanson la plus stupide sur «le pipi et le caca poo». Pendant ce temps, Tina prend la compétition au sérieux. Le prix de la chanson d’une élève choisie est une plaque, et elle veut qu’on se souvienne d’elle à Wagstaff après avoir obtenu son diplôme.

Sans surprise, toutes les chansons des élèves ne sont pas bonnes. Cela irrite M. Frond. Il découvre que Tina n’a pas encore fini sa chanson, alors il écrit la chanson pour elle.

Bob s’occupe de Jimmy Pesto

Au restaurant, Jimmy Pesto nargue Bob avec un nouvel auvent fait avec de vieilles pièces Ferrari. Le store métallique finit par refléter le soleil directement dans le restaurant de Bob, le rendant insupportablement chaud.

Avec Teddy, Bob et Linda essaient différentes tactiques pour empêcher le reflet du soleil d’entrer dans le restaurant. Quand ils utilisent de vieux journaux pour couvrir les fenêtres et les portes, les gens pensent que Bob’s Burgers ferme. À un moment donné, un agent immobilier entre pour vérifier l’espace.

Bob va enfin chez Jimmy Pesto et lui fait face au sujet de l’auvent. Quand il le fait, Jimmy Pesto admet qu’il n’a vraiment gardé l’auvent que pour agacer Bob. C’est un rappel aux téléspectateurs que, même si Bob n’a peut-être pas l’entreprise la plus prospère, il a de la joie dans sa vie. Pendant ce temps, Jimmy Pesto n’obtient de joie qu’en agaçant Bob.

Les enfants montrent leurs chansons sur «Bob’s Burgers»

Avant que les enfants interprètent leurs chansons pour les élèves de Wagstaff, M. Frond révèle que le concours sera truqué en faveur de Tina. Elle se confie à ses frères et sœurs, et Louise lui dit que si elle veut vraiment gagner si mal, elle devrait simplement laisser faire.

Au lieu de cela, Tina lance la compétition et ne chante pas la chanson que M. Frond a écrite. Le conseiller en orientation annonce à contrecœur que Jimmy Jr. et Zeke sont les gagnants et leur donne la plaque vierge. Il dit également aux élèves de ne jamais parler à leurs parents de la chanson qui a gagné.

Après 10 saisons de Bob’s Burgers, il n’est pas surprenant que Tina ait fini par faire la bonne chose. Bien que certains points de l’intrigue soient prévisibles, le spectacle est toujours aussi agréable et trouve de nouvelles façons d’utiliser les personnages de soutien pour raconter l’histoire de Belchers.