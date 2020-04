Les enfants de Jimmy Kimmel ont eu la réponse la plus douce à la rencontre de Spider-Man, Tom Holland

Dans une période aussi inédite que la nôtre, les talk-shows et autres formes de divertissement en direct trouvent de nouvelles façons de donner aux fans ce qu’ils veulent. Des émissions comme Jimmy Kimmel Live !, The Tonight Show With Jimmy Fallon, et The Ellen DeGeneres show tournent depuis les maisons des hôtes et continuent de prendre des invités par le biais d’appels vidéo. Le dernier invité de Kimmel était Tom Holland, et il a aidé à surprendre les enfants de Kimmel de la manière la plus douce possible.

Tom Holland à la première britannique de «Onward» de Disney et Pixar au Curzon Mayfair le 23 février 2020 | Gareth Cattermole / . pour Disney

Jimmy Kimmel discute maintenant avec ses invités via le chat vidéo avec ses invités

En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a balayé le monde, plusieurs villes et États d’Amérique ont fermé toutes les entreprises non essentielles. Cela signifie que toutes les productions en studio sur les films et les émissions ont également été fermées. Plusieurs films ont été repoussés, comme les films Disney Mulan et Black Widow, et les émissions sont en attente. C’est ce qui a poussé les talk-shows à se déplacer vers un lieu de tournage éloigné chez les hôtes, à respecter les règles de distanciation sociale et à produire également de nouveaux contenus.

Non seulement Kimmel diffuse depuis son domicile, mais il s’assure également que son équipage et son personnel sont également pris en charge. Variety a rapporté que lorsque les choses se sont arrêtées pour la première fois, Kimmel a payé ses employés de «sa propre poche» et a continué à maintenir son personnel à son plein taux de rémunération depuis la reprise de l’émission.

Tom Holland était un invité de l’émission et a surpris les enfants de Kimmel avec une salutation spéciale

Holland était l’invité de Jimmy Kimmel Live! le 21 avril et est venu de sa maison à Londres, où il a été mis en quarantaine avec ses amis et son frère Harry. Dans la vidéo de près de 8 minutes sur YouTube, lui et Kimmel ont parlé de la nouvelle normalité et de l’amour des Pays-Bas pour les quiz de pub.

Kimmel a également partagé que c’était son fils, Billy,, 3ème anniversaire, et qu’il fête à la maison car une fête ne peut plus avoir lieu. Mais c’est un grand fan de Spider-Man, et Kimmel a demandé à Holland de lui dire bonjour. Dès que Billy a vu le visage de Holland sans masque, il est devenu timide et excité. Sa fille est également devenue très timide lorsque Kimmel a partagé qu’elle pensait que le visage de Holland était «mignon».

Holland a également parlé du scénario qu’il vient de terminer et de certains retards de tournage

Plus tôt dans la vidéo, Holland a également déclaré qu’il était un peu productif et a même terminé un scénario avec son frère, Harry Holland. Tom a dit qu’ils venaient de l’envoyer et qu’il était extrêmement nerveux.

«Harry et moi avons travaillé sur le script que nous écrivons ensemble. Nous avons donc fait du très bon travail à ce sujet », a déclaré Tom. «Nous avons envoyé cela hier au premier groupe de producteurs, ce qui est en fait plus éprouvant pour les nerfs que tout ce que j’ai jamais fait dans ma carrière parce que je crains qu’ils ne découvrent que je suis vraiment stupide et je ne peux rien épeler. “

On ne sait pas encore de quoi il s’agit, mais cela semble excitant si la Hollande est nerveuse à propos de ses perspectives. Bien que Holland ne puisse rien filmer pour le moment, deux de ses projets en cours ont malheureusement été reportés. Il a commenté le troisième film de Spider-Man, qui devait commencer le tournage en juillet.

“Je ne suis pas trop sûr”, a déclaré Holland à Kimmel quand il a demandé si c’était “toujours le plan” de filmer cela bientôt. “Que nous tirions [Uncharted] d’abord ou nous tirons d’abord sur Spider-Man, je ne suis pas clair. Mais les deux films sont en cours de réalisation. »

Alors que beaucoup de choses sont en suspens avec la pandémie en cours, au moins nous avons encore des bouffonneries drôles de Kimmel avec des célébrités.