Les enfants de Michael Jackson sont maintenant seuls, le plus jeune fils achète sa première maison

Cela fait plus d’une décennie que Michael Jackson est décédé, laissant derrière lui famille, amis et légions de fans. Sa mort a plongé ses trois jeunes enfants sous les feux de la rampe, qui étaient auparavant largement à l’abri des médias et du public.

Les choses ont changé et Michael Joseph Jackson, Jr., Paris Jackson et le Prince Michael Jackson II (maintenant Bigi Jackson) sont tous de jeunes adultes en plein essor et trouvant leur propre place dans le monde.

Bien qu’ils soient toujours extrêmement proches, chaque enfant de Jackson peut fièrement célébrer une certaine indépendance. Les trois enfants du roi de la pop vivent désormais seuls.

Michael «Prince» Joseph Jackson, Bigi Jackson | Alberto E. Rodriguez / .; Paris Jackson | . / Taylor Hill / FilmMagic

Bigi Jackson

Bigi, qui est le plus jeune des enfants de Michael Jackson,

a récemment célébré son 18e anniversaire. Il est très privé mais a lancé

l’année dernière, une chaîne YouTube intitulée «Film Family». Lui, son frère et son cousin

Taj discute et examine des films et des émissions de télévision tels que The Mandalorian.

Variété

vient de signaler que Bigi a acheté sa première maison à Calabasas, en Californie, dans un

quartier pas trop loin de l’endroit où vit sa grand-mère, Katherine Jackson. Par le

sortie, il a perdu plus de 2,5 millions de dollars pour la propriété qui est dans un

communauté sécurisée et fermée.

Paris Jackson

La fille de Jackson, Paris, a construit une carrière de

actrice et mannequin, et l’un de ses derniers concerts marchait sur la piste de Jean

Dernier spectacle de Paul Gaultier. À la télévision, elle est apparue dans Star, Scream: The

Séries télévisées et Gringo.

La jeune femme de 21 ans appartient également à un groupe appelé The Soundflowers et est connue pour sa nature franche et son activisme. Variety note qu’elle vivait dans une maison de 2 millions de dollars à Topanga Canyon en 2017, mais depuis lors, elle est retournée à L.A.

Michael Joseph Jackson, Jr.

Michael – qui est appelé Prince – est l’aîné des

Jackson frères et sœurs à 23 ans et diplômé de l’Université Loyola Marymount avec

honneurs en 2019. Il a un diplôme en affaires et en plus d’être repéré dans

les vidéos de son frère, il anime également ses propres événements caritatifs.

Le prince Jackson est souvent le fer de lance d’événements pour son organisation à but non lucratif, la Fondation Heal Los Angeles, qui s’inspire de la fondation Heal the World de son père.

Selon Billboard, son objectif est de travailler avec ceux qui sont défavorisés et de lutter contre la faim, le sans-abrisme et la maltraitance des enfants.

Il a déclaré à Billboard:

«En grandissant, j’ai vu l’impact de mon père sur les jeunes enfants qu’il allait visiter à l’hôpital. Il essayait vraiment de faire de quelqu’un une journée de toutes les manières possibles. Étant la grande célébrité qu’il était, il a pu plus qu’éclairer un peu votre journée, il a pu avoir un impact vraiment durable, en particulier avec l’inspiration qu’il a fournie de sa musique.

Je ne sens pas que je suis doué et talentueux comme il était évidemment, mais je sens que j’ai un besoin et un appel à continuer ce message d’amour et d’inspiration, à être gentil et à s’entraider. C’est un honneur pour moi de continuer cet héritage. »

Par variété, Prince a acheté le sien

lieu dans le courant de 2017 dans la ville de Rancho Palos Verdes en Californie pour environ

2 millions de dollars.