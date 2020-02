Les enfants de ‘The Lodge’ jouent à un jeu amusant “d’horreur ou pas?” [Video]

Réalisateurs de Goodnight Mommy Severin Fiala et Veronika Franz sont de retour avec leur dernier thriller, Le chalet, que NEON ouvrira dans les salles de New York et de Los Angeles ce vendredi 7 février, avant de s’étendre largement le 21 février.

Dans le film, Riley Keough joue Grace, une survivante culte qui essaie de créer des liens avec les enfants de son nouveau fiancé. Ils se retrouvent piégés par une tempête de neige dans la vieille maison de vacances de la famille, une cabane de montagne isolée au milieu de nulle part.

Pour célébrer la sortie, Lia McHugh et son Jaeden Martell jouer à un petit jeu de “Horror or Not?” dans lequel l’un nomme le titre d’un film et l’autre devine s’il s’agit d’un film d’horreur.

Dans quelle mesure pensez-vous que vous réussirez? Regardez ci-dessous pour découvrir…