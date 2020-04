Les enfants français ne jettent pas de film sur la nourriture mettra en vedette Anne Hathaway – / Film

Hé, tu as entendu? Les enfants français ne jettent pas de nourriture! Mais tu sais qui le fait? Anne Hathaway. D’accord, j’ai inventé cela – Mme Hathaway peut ou non jeter de la nourriture. Mais elle est prête à jouer Les enfants français ne jettent pas de nourriture, adapté du livre du même nom. L’histoire suit une journaliste qui déménage à Paris pour le travail de son mari, puis doit essayer d’équilibrer sa famille et sa carrière. Et à un moment donné, le journaliste demandera probablement: “Hé, les enfants français jettent de la nourriture?” Et puis quelqu’un dira “Non!” dans un accent français épais. C’est du moins ce qui se passerait si je faisais ce film.

Je ne connais pas grand-chose aux enfants français, mais selon le livre de Pamela Druckerman, French Children Don’t Don’t Throw Food, ils sont meilleurs à presque tous les niveaux que nos enfants américains puants et pourris. Honnêtement, je peux croire que – avez-vous vu des enfants américains? Terrible. Quoi qu’il en soit, le livre de Druckerman va maintenant être transformé en un film avec Anne Hathaway.

Basé sur les propres expériences de Druckerman, le film suivrait (selon THR) «une journaliste américaine qui déménage à Paris pour le travail de son mari et y élève une famille. Alors qu’elle essaie de trouver un équilibre entre sa famille et sa carrière – et de lutter contre les sentiments qu’elle échoue dans les deux cas – elle observe ses voisins et amis français découvrir les secrets de la parentalité d’enfants français étonnamment bien élevés. Elle apprend cependant que tout le monde, aussi parfait soit-il, a ses propres problèmes. »

Druckerman a en fait plusieurs livres sur ce sujet, dont French Parents Don’t Give In: 100 Parenting Tips From Paris, Bébé Day by Day: 100 Keys to French Parenting, Bringing Up Bébé: One American Mother Decovers the Wisdom of French Parenting. Bref, elle sait vraiment une chose ou deux sur les enfants français. Certainement plus que moi, du moins. Tout ce que je sais d’eux, c’est qu’ils mangent tous des baguettes et qu’ils portent tous des bérets, 24h / 24 et 7j / 7.

Je ne sais pas exactement comment vous transformez tout cela en film, mais je suppose que cela ressemblera à des films comme Under the Tuscon Sun – une adaptation lâche qui utilise le concept clé comme point de départ. THR dit que le projet est comparé aux photos d’Amy Adams-Meryl Streep, Julie et Julia.

Jamie Minoprio et Jonathan Stern ont écrit le script le plus récent du film. Il n’y a pas encore de directeur attaché. Et comme presque tous les films sont fermés pour le moment, il y aura probablement un peu de retard avant que les enfants français ne jettent de la nourriture ne décolle.

