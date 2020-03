Les enfants peuvent également devenir gravement malades à cause du coronavirus

Alors que tous les projecteurs portent sur le coronavirus (covid-19) et ses implications pour la santé publique, l’économie et l’industrie du divertissement, peut-être l’un des groupes les plus non protégés de la pandémie – les enfants – a été négligé. Il est vrai que le coronavirus est plus dangereux pour les personnes âgées, qui sont plus susceptibles de le contracter (comme c’est le cas en Italie, où les cas ont augmenté de façon exponentielle car une grande partie de sa population est âgée). Mais d’un autre côté, un une étude récente a révélé que les enfants pouvaient également devenir gravement malades à cause de covid-19, et dans le pire des cas, mourir.

Une étude publiée dans la revue Pediatrics a étudié les cas de 2 143 enfants chinois qui ont contracté la maladie causée par le virus. Et ses conclusions ne sont pas très encourageantes pour les plus petits:

“Bien que les manifestations cliniques des cas d’enfants atteints de COVID-19 soient généralement moins graves que celles des patients adultes, les jeunes enfants, en particulier les nourrissons, sont vulnérables à l’infection.”

Les enfants sont moins vulnérables, mais pourraient encore devenir gravement malades à cause du coronavirus. En fait, sur plus de 2 000 cas analysés dans l’étude, un seul d’entre eux a entraîné la mort du nourrisson. Même si dans certains cas, l’infection a été classée comme «grave» ou «grave» en fonction de l’âge des enfants. Chez les enfants de 1 an, 10,1% des cas étaient répertoriés dans cette catégorie, chez les enfants de 1 à 5 ans 7,3%, chez les enfants de 6 à 10 ans 4,2%, chez les enfants de 11 à 15 ans 4 à 1% et chez ceux plus de 15 ans 3,0%

Ce que les scientifiques ne savent toujours pas, c’est exactement pourquoi les enfants sont moins vulnérables à covid-19 que les adultes.

“Pourquoi la plupart des cas d’enfants atteints de COVID-19 étaient moins graves que les adultes est un mystère … Le mécanisme des différences de manifestations cliniques entre les enfants et les adultes reste indéterminé”, conclut l’étude.

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 200 000 cas de covid-19 dans 164 pays à travers le monde, avec un chiffre de 82 000 personnes guéries. D’un autre côté, il y a un record de plus de 8 000 décès causés par le virus dans le monde, la Chine étant le pays le plus touché.

